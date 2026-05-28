孫淑媚14歲出道模樣被挖出！神模仿鳳飛飛、葉璦菱震撼張菲

孫淑媚14歲青澀模樣被翻出，與如今凍齡狀態形成超大反差。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕金曲歌后孫淑媚近年瘦身成功，不僅身材變得纖細，時尚感也大躍進，近來多次因凍齡狀態與氣質變化受到關注，與過去剛出道時的模樣相比判若兩人。

有網友近日翻出孫淑媚30年前、14歲時初上國民綜藝《龍兄虎弟》的珍貴畫面，當年的她頂著鳥窩頭且尚未矯正牙齒，一出場就自帶喜感，讓張菲忍不住笑虧「年紀還小，可是你那眼神看起來已經不止14歲了！」

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沒想到，年紀輕輕的孫淑媚卻展現驚人模仿功力，不僅化身鳳飛飛演唱《好好愛我》，從壓低嗓音、招牌拉音到小碎步動作，全都學得維妙維肖，接著再挑戰模仿楊林，瞬間放空眼神、嘴巴微張，神複製招牌「空靈無辜感」，讓現場笑翻。

孫淑媚14歲初登《龍兄虎弟》模仿葉璦菱、鳳飛飛、楊林等當紅歌星，超狂表演天分震撼張菲、費玉清。（翻攝自YouTube）

最經典的，則是孫淑媚模仿葉璦菱演唱《殘缺的溫柔》，邊唱邊誇張轉頭，完美複製招牌「下顎骨唱歌法」，渾厚唱腔搭配超有戲動作，讓張菲、費玉清當場大讚「真的太有天分」，當年一臉青澀模樣與如今反差極大，讓大批網友紛紛看傻並驚呼「根本認不出來」、「現在變超時尚」，昔今模樣反差成為討論焦點。

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