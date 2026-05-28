馬修派瑞K他命致死 私人助理遭判3年5個月

《六人行》主角之一馬修派瑞2023年10月陳屍家中享年54歲，死因是「K他命急性作用」。（路透社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以美國情境喜劇「六人行」（Friends）走紅的馬修派瑞（Matthew Perry），生前長期為藥物成癮所困擾，他去世前，演藝圈同僚曾認為他正克服藥物成癮問題，2023年10月28日，馬修派瑞被發現面部朝下陳屍於洛杉磯家中浴缸，在同住個人助理發現時已無生命跡象，享年54歲。

綽號「K他命女王」的洛杉磯毒販桑加（Jasveen Sangha）因販售毒品，導致馬修派瑞喪命，美國加州法院4月9日宣判，桑加被判處15年徒刑。馬修生前多次為他注射K他命的私人助理，今（28）日被判入獄，成為馬修致命而被定罪的第5人。

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法新社報導，61歲肯尼斯（Kenneth Iwamasa）在承認共謀分銷K他命致人死亡後，被判處在聯邦監獄服刑3年5個月。檢方表示，馬修派瑞2023年被發現在熱水池中身亡的前幾天，肯尼斯總共為他注射超過25次K他命，其中至少有3次是在他死亡當天施打。

法庭文件指出，在馬修派瑞過世當天，他對住在自己洛杉磯豪宅的肯尼斯說：「幫我打一劑大的。」馬修派瑞的母親表示，他們全家人過去一直都非常信任肯尼斯，「我們信任了一個毫無良心的人，而我的兒子為此付出了代價。」

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