袁詠儀蟬聯2屆香港金像獎影后 脾氣差惹惱成龍

袁詠儀（左）敢愛敢恨，被港媒抖出當年相中張智霖內幕。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕1990年拿下香港小姐冠軍後踏入娛樂圈的54歲香港女星袁詠儀，近日在某節目重提當年因質疑劇本而被TVB「冷凍」往事，因她大膽跑去跟TVB高層質疑：「你們怎麼可以這樣寫劇本？」當年這種「沒大沒小」行為，直接激怒電視台高層，後果當然是被「冷凍」淪為無戲可拍，袁詠儀後來轉戰大銀幕，才2度蟬聯香港金像獎影后，傳為佳話，但也讓人見識到袁詠儀年輕時的火爆脾氣。

袁詠儀在與TVB約滿後轉戰電影圈，1993年憑《亞飛與亞基》奪下香港金像獎最佳新人獎，1994年就以《新不了情》一舉封后，1995年更以《金枝玉葉》蟬聯影后寶座，成為當時炙手可熱頂級女星。

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她被指這幾年收起了火爆脾氣，整個人和善許多。（香港星島日報）

然而，事業上的巨大成功，並未磨平袁詠儀的棱角，反而讓她的「霸道」與「脾氣差」傳聞越來越多，連她自己也曾承認，年輕時得罪了很多人而不自知。

袁詠儀剛踏入影壇時，因拍戲睡眠不足，在片場被資深導演王晶叫醒，她竟當場指著王晶破口大罵，讓全公司都見識了她的火爆；1995年，袁詠儀與影壇大哥成龍合作電影《霹靂火》，拍完後成龍要求她補錄幾句台詞，她卻沒配合，成龍一怒之下向導演協會投訴，導致袁詠儀一度遭電影圈集體封殺。

除了在工作上「霸道」，在愛情上，袁詠儀一樣處於強勢，當年港星張智霖與歌手許秋怡是公認歌壇情侶，但袁詠儀在片場看中張智霖後採取主動攻勢，直接約張智霖吃火鍋，最終成功與張智霖相戀結婚。

知情人士透露，近年袁詠儀已磨平了年輕時的棱角，在節目中照顧天王郭富城的老婆方媛，遇上粉絲也顯得親民友善。

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