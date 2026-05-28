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雅方包裝繁簡混用引抵制！二代正妹闢謠「外銷用」 講錯這兩字又被酸

雅方千金林喧穎用社群翻紅自家品牌。（翻攝IG）雅方千金林喧穎用社群翻紅自家品牌。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣在地40年老字號「雅方食品」，近年積極推動品牌年輕化，26歲的二代掌門人林暄穎透過創新影片成功帶動買氣。然而，近日一場由社群平台Threads發起的「包裝字體爭議」，卻將這家本土傳產推上輿論風口浪尖。一款雪糕因採用外銷共用的繁簡並列包裝，被部分消費者指責並揚言拒買，林暄穎在出面澄清「台灣製造」的過程中，也意外觸發了當前網路上最敏感的兩岸政治稱謂論戰。

面對Threads上高達53萬次的點閱關注與抵制質疑，林暄穎於26日晚間坦然回應。她指出，該產品並非從中國進口，而是「台灣在地生產」再外銷。之所以未單獨印製台灣版本，是因為冰品外銷前若再度進行人工貼標，頻繁的冷鏈進出容易導致退冰、進而影響雪糕的化學品質與口感，因此才會基於品質與作業流暢度，採取「繁簡共用」的設計，希望消費者能理性看待文字版本。

雅方千金林喧穎回應網友。（翻攝IG）雅方千金林喧穎回應網友。（翻攝IG）

儘管林暄穎解釋了業界無奈，但她聲明中使用的「大陸」一詞，隨即被部分意識形態鮮明的網民放大檢視，留言區充斥著糾正其「應稱呼為中國」的言論。

不過，這場圍剿並非一面倒。部分網友與資深脆友看完前因後果後，紛紛出面為這位年輕創作者緩頰，有網友直言：「身為反共老阿姨，我覺得大家真的反應過度了！會同時用繁體跟簡體，不就正代表兩邊是不同國嗎！」兩極化的言論也反映出，當前台灣傳產在面臨全球化布局與本土社群經營時，所必須面對的品牌標籤化挑戰。

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