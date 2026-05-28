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前妻阿Sa才再婚 鄭中基離婚官司拖1年歹戲拖棚

前妻阿Sa才再婚 鄭中基離婚官司拖1年歹戲拖棚鄭中基（右）和父親昨天上午被拍到出庭應訊。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕54歲港星鄭中基和第二任主播妻子余思敏去年6月宣布結束14年婚姻關係，隨後更發聲明證實與結縭13年余思敏離婚，事隔近1年，爆出雙方離婚官司原來還沒結束。

昨（27）日上午9時10分，港媒直擊鄭中基與父親鄭東漢現身灣仔家事法庭，剪了短髮身穿西裝的鄭中基率先下車，神情顯得相當凝重，與緊隨其後的父親鄭東漢皆戴著黑色口罩，快步沿著法院階梯步上大樓。

一見到現場有記者守候，鄭中基隨即眉頭深鎖、默不作聲，鄭東漢則在向記者詢問是哪家傳媒後，禮貌地說聲「拜拜」，便與兒子一同快步進入大樓。

阿Sa上個月才閃電宣布再婚喜訊，甜嫁小她10歲的健身教練林俊賢。（翻攝自微博）阿Sa上個月才閃電宣布再婚喜訊，甜嫁小她10歲的健身教練林俊賢。（翻攝自微博）

香港《星島日報》報導，聆訊持續近5個小時後，鄭中基與鄭東漢在下午1時55分離開法院，2人在法院門外受訪，當被追問案件是否已經完結時，鄭中基語氣無奈直接回應：「還沒呀！」可見雙方仍未達成共識。

隨後鄭父鄭東漢被追問余思敏是否要資產還是錢？鄭東漢苦笑說：「沒法講！」隨即快步離去。鄭中基第一任妻子香港Twins「阿Sa」蔡卓妍，上個月阿Sa才公開被婚戒套牢的幸福婚照，再婚閃嫁小10歲健身教練「Elvis」林俊賢。

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