孫淑媚回春變美 陳沂吐驚語：擺脫土味臉變高級感

孫淑媚近日為職棒開球，凍齡外貌被網友狂讚。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕45歲台語歌后孫淑媚日前為台鋼雄鷹開球，凍齡回春容貌被網友大讚，昨（27）日透組她在臉書發文針對變漂亮這件事，公開列出矯正牙齒、打電音波、吃膠原蛋白等12大秘訣，直接否認有神祕醫生這件事。

網紅陳沂昨晚也在臉書討論孫淑媚，對於本人出來說沒有神秘醫生，就是整牙，適度肉毒、電音波，補充膠原蛋白，然後最重要的是維持良好生活習慣，像是運動、睡眠、規律作息、保持好心情，陳沂說：「完全相信她說的！」

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陳沂看孫淑媚的舊照，分析她本來的底子就不錯，頭小臉小，只差在嘴比較凸而已，「大家覺得她改變非常大，其實是擺脫土味整個臉變高級感。」不過陳沂也覺得氣質的改變是最困難的，尤其年紀愈大更有感，因為年輕的時候光是青春無敵就可可愛愛，但經過歲月的沉澱後美人遲暮，在遲暮時刻依然是美人，那才是真正的美人。

此外，陳沂也認為世人總是希望吃什麼仙丹就能青春永駐，或是找個神醫就化腐朽變神奇，「但變美然後維持美貌，本來就沒有一步登天。」

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