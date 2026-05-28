八弟神切換21名人開唱《明天會更好》！網朝聖：黃國昌超好笑

八弟100%還原21名人唱腔。（翻攝自threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「八弟」蕭志瑋近日一人分飾21角重新演繹華語歌壇經典公益歌曲《明天會更好》。影片一出隨即引發網友瘋傳，他不僅完美複製各大歌王的招牌唱腔，連政治人物與動漫角色的神韻也拿捏得唯妙唯肖，被網友盛讚根本是一人組成的國家級合唱團。

八弟先是切換成五月天主唱阿信的獨特嗓音，輕輕敲醒沉睡的心靈，緊接著他一邊做出招牌的抓頭動作，一邊用柯文哲略帶沙啞的嗓音問世界是否依然孤獨轉個不停。隨後畫面一轉，他用蘇打綠青峰清亮柔美的歌聲撫慰人心，卻又一秒化身雙手合十的證嚴法師隨記憶風乾，甚至無縫接軌康康的經典「喂～」與李聖傑極具爆發力的情歌唱腔，唱出遠處的飢荒與無情的戰火。

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隨著歌曲進入副歌，天王巨星接連登場。八弟先是完美復刻劉德華充滿鼻音的招牌唱腔，接著用伍佰極具草根搖滾風味的咬字傾訴遙遠的祝福，隨後長青歌王費玉清唱歌時標準的仰頭與手勢驚喜現身，再換上王傑充滿滄桑與悲壯感的獨特哭腔。歌曲中段竟然驚喜出現唐老鴨的經典鴨子叫聲與張宇那撕心裂肺的滄桑唱腔，隨後由陳雷極具辨識度的本土歌聲接棒，趙傳的高音咆哮更是驚艷。

八弟突變身黃國昌。（翻攝自threads）

歌曲後半段依舊亮點不斷，八弟再度化身張學友，展現充滿顫音的深情神韻，隨後以阿吉仔充滿草根情感的悲歌唱腔完美銜接。接著，林宥嘉迷幻憂鬱的嗓音才剛讓人沉醉，他立刻變身黃國昌，引發一陣爆笑，影片尾聲則由綜藝天王吳宗憲的經典笑聲與盛竹如字正腔圓的旁白語調掀起最後高潮，最終八弟切換回本尊聲音，伸出雙手深情收尾。

八弟在貼文中感性寫道，希望臺灣能少一點仇恨、多一點良善，也希望大家能用笑容陪彼此平安度過每一天。這種用幽默化解社會戾氣的初衷獲得廣大迴響，影片曝光後吸引超過20萬人朝聖。

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