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娛樂 最新消息

不只孫淑媚！女星遭疑動刀「死不承認」親上火線5點回應

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲的金曲歌后孫淑媚近來因為凍齡外貌掀起話題，甚至逼得她親自公開12項保養祕訣，強調自己從未動刀。曾是女團成員的徐凱希，近來也被網友點名討論外貌變化，讓她忍不住親上火線回應：「最近真的太常看到有人說我長得不一樣，甚至還有人說我死不承認，想一想乾脆跟大家分享一下我的保養秘方好了。」

徐凱希大方公開變美秘辛。（翻攝臉書）徐凱希大方公開變美秘辛。（翻攝臉書）

徐凱希在社群大方公開5點變美秘辛，首先坦承自己曾縫過雙眼皮，「所以如果你覺得縫雙眼皮也算的話，那我就是有。」她透露，當初是為了解決大小眼問題，後來才發現是眼瞼肌無力所導致，「我本身就是外雙，所以醫生只把縫線往上一點，真的用得很自然，非常值得投資！」此外，她也做過牙齒矯正與美白貼片，滿意直呼：「矯正真的差超多！以前我的嬰兒肥超嚴重。」

第三點則是定期施打電音波保養，「頻率大概一年一次，水光針那些就是去韓國才會順便打。」另外，她平時也會固定做臉、撥筋保養，強調日常保養的重要性，更笑說：「我是那種即使喝醉回家，還是會記得卸妝保養的人。」

徐凱希出道時的青澀模樣。（翻攝Threads）徐凱希出道時的青澀模樣。（翻攝Threads）

至於填充物，徐凱希招認曾施打過，「我表情真的太多太浮誇，後來就沒再打了。」她透露近幾年幾乎完全沒再施打，並笑稱：「你們現在看到覺得『長得不一樣』的我，其實很大的原因是『我變胖了』。」

最後她提到保健食品與睡眠的重要性，「睡得好也超重要！我是一個超級好睡的人，基本上閉眼就睡、一覺到天亮。」認為保持好心情相當關鍵，「千萬不要內耗！到了這個年紀，開始知道要認真照顧自己。」

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