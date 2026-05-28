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孫麥傑闖《愛麗絲》兔子洞 親曝內心迷失面：像人生縮影

孫麥傑（左）、Bradd（右）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）孫麥傑（左）、Bradd（右）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕人氣創作歌手孫麥傑昨（27日）受邀出席《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》沉浸式展覽，他與金音獎得主Bradd參展，並共同打造展覽主題曲，讓觀眾不只是「看見」愛麗絲，更能透過音樂真正走進夢境之中，也為整體增添更具層次的沉浸式體驗與獨特性。孫麥傑興奮表示：「此次能將藝術與音樂結合，感到非常榮幸。」

孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲，搶先體驗沉浸式展覽。（周子娛樂提供）孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲，搶先體驗沉浸式展覽。（周子娛樂提供）

孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

近年持續在戲劇、音樂與時尚領域展現多面向魅力的孫麥傑，這次首度參與大型沉浸式展覽音樂企劃。他透露，自己一直很喜歡《愛麗絲夢遊仙境》介於現實與幻想之間的世界觀，他表示：「這故事看起來天馬行空，但其實藏了很多情緒跟內心狀態，很像人在成長過程裡會經歷的迷失與探索。」因此在音樂創作上，也希望透過旋律與氛圍感，把觀眾一步步帶進像夢境般的感受。

孫麥傑受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）孫麥傑受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）

Bradd出席《愛麗絲夢遊仙境》特展，為特展創作主題曲。（周子娛樂提供）Bradd出席《愛麗絲夢遊仙境》特展，為特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

Bradd受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）Bradd受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）

此次與Bradd合作展覽主題曲，更成為一大亮點。兩人在創作過程中，嘗試把電子聲響、空間感與情緒層次融合進作品裡，讓音樂不只是背景，而像是觀眾穿越兔子洞時的情緒引導。主題曲也以彩蛋形式藏在展場中的「兔耳朵」中，隨著賓客移動、探索，讓大家慢慢尋找出完整的音樂夢幻氛圍。

Bradd為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）Bradd為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

Bradd是金音獎得主，他為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）Bradd是金音獎得主，他為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

孫麥傑為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）孫麥傑為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

孫麥傑平時就對藝術展覽相當有興趣，也經常在不同城市觀展，近期更特地飛往上海當代藝術館感受展覽氛圍。他分享：「觀展的過程像是被帶到不同的時空，沉浸式的體驗讓我很享受其中。」此外，他也透露目前正與Bradd籌劃進一步的音樂合作，未來將會在創作上激發出不同的火花，請大家敬請期待。

孫麥傑受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）孫麥傑受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）

孫麥傑受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展，分享本身也熱愛看展覽。（周子娛樂提供）孫麥傑受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展，分享本身也熱愛看展覽。（周子娛樂提供）

孫麥傑（右）、Bradd（左）受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）孫麥傑（右）、Bradd（左）受邀出席《愛麗絲夢遊仙境》特展。（周子娛樂提供）

孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）孫麥傑（右）、Bradd（左）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲。（周子娛樂提供）

孫麥傑（左）、Bradd（右）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲，搶先體驗沉浸式展覽。（周子娛樂提供）孫麥傑（左）、Bradd（右）為《愛麗絲夢遊仙境》特展創作主題曲，搶先體驗沉浸式展覽。（周子娛樂提供）

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