自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一場車禍衍生3種命運 迪士尼男星死法超慘

卡倫沃西跪求演出《末路相縫》，慘死三次大獲激賞。（海鵬提供）卡倫沃西跪求演出《末路相縫》，慘死三次大獲激賞。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾以迪士尼影集《奧斯汀與艾莉》呆萌形象走紅的加拿大男星卡倫沃西（Calum Worthy）最近徹底黑化，在犯罪驚悚片《末路相縫》裡化身讓人頭皮發麻的危險重機男，還因為「死法太多種」拍到自己都笑出來。

有趣的是，卡倫沃西根本還沒正式讀完劇本，就先愛上這部片，他透露，當初經紀人先丟給他導演佛萊迪麥克唐納德（Freddy Macdonald）拍攝的6分鐘短片版本，他一點開立刻傻住，「那個風格超像柯恩兄弟混搭歐洲新浪潮電影，我心裡直接大喊：『天啊！我一定要認識這個天才！』」結果他連完整劇本都還沒讀完，就已經瘋狂點頭接演。

《末路相縫》超狂的「命運分歧」設定也讓觀眾看傻，該片由伊芙康諾利（Eve Connolly）飾演的裁縫師芭芭拉，因一場血腥車禍被迫做出選擇，但無論她選擇「完美犯罪」、「報警」還是「逃跑」，卡倫沃西飾演的重機男「喬許」都會迎來不同版本的超慘結局。

卡倫沃西投入高爾環保計畫《末路相縫》，樂擁百萬社群粉絲。（海鵬提供）卡倫沃西投入高爾環保計畫《末路相縫》，樂擁百萬社群粉絲。（海鵬提供）

卡倫沃西因此被劇組虧成「宇宙級倒楣鬼」，但他本人卻玩超嗨，還堅持大量危險場面親自上陣、不靠後製特效，讓整部片多了超強真實感。國際影評更大讚他演出帶著一種「冷調幽默的怪誕魅力」，光靠眼神和小動作就能把觀眾逼到窒息。

除了演戲，卡倫沃西還身兼編劇、科技創業家，更是環保運動積極推手，曾和美國前副總統Al Gore合作「氣候真相計畫」，也與Bono的公益組織合作推動性別平權議題。

更猛的是，他還創辦AI虛擬化身科技公司「2wai」，利用AI生成能即時互動的全息角色，在社群平台狂吸數百萬粉絲，根本是從迪士尼童星一路進化成科技圈玩家。《末路相縫》29日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中