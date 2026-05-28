一場車禍衍生3種命運 迪士尼男星死法超慘

卡倫沃西跪求演出《末路相縫》，慘死三次大獲激賞。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾以迪士尼影集《奧斯汀與艾莉》呆萌形象走紅的加拿大男星卡倫沃西（Calum Worthy）最近徹底黑化，在犯罪驚悚片《末路相縫》裡化身讓人頭皮發麻的危險重機男，還因為「死法太多種」拍到自己都笑出來。

有趣的是，卡倫沃西根本還沒正式讀完劇本，就先愛上這部片，他透露，當初經紀人先丟給他導演佛萊迪麥克唐納德（Freddy Macdonald）拍攝的6分鐘短片版本，他一點開立刻傻住，「那個風格超像柯恩兄弟混搭歐洲新浪潮電影，我心裡直接大喊：『天啊！我一定要認識這個天才！』」結果他連完整劇本都還沒讀完，就已經瘋狂點頭接演。

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《末路相縫》超狂的「命運分歧」設定也讓觀眾看傻，該片由伊芙康諾利（Eve Connolly）飾演的裁縫師芭芭拉，因一場血腥車禍被迫做出選擇，但無論她選擇「完美犯罪」、「報警」還是「逃跑」，卡倫沃西飾演的重機男「喬許」都會迎來不同版本的超慘結局。

卡倫沃西投入高爾環保計畫《末路相縫》，樂擁百萬社群粉絲。（海鵬提供）

卡倫沃西因此被劇組虧成「宇宙級倒楣鬼」，但他本人卻玩超嗨，還堅持大量危險場面親自上陣、不靠後製特效，讓整部片多了超強真實感。國際影評更大讚他演出帶著一種「冷調幽默的怪誕魅力」，光靠眼神和小動作就能把觀眾逼到窒息。

除了演戲，卡倫沃西還身兼編劇、科技創業家，更是環保運動積極推手，曾和美國前副總統Al Gore合作「氣候真相計畫」，也與Bono的公益組織合作推動性別平權議題。

更猛的是，他還創辦AI虛擬化身科技公司「2wai」，利用AI生成能即時互動的全息角色，在社群平台狂吸數百萬粉絲，根本是從迪士尼童星一路進化成科技圈玩家。《末路相縫》29日全台上映。

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