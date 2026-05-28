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娛樂 最新消息

「最會拍傷口的導演」來了！專挖演員最黑暗一面

國家影視聽中心6月主題節目推出「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心6月主題節目推出「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕蘇格蘭鬼才導演琳恩倫賽（Lynne Ramsay）曾把奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯拍到「精神炸裂」，國家影視聽中心宣布開了一整檔專題「致受傷的靈魂：琳恩倫賽」，從《凱文怎麼了》、《默文卡拉》到《去死吧，親愛的》，與她早期製作的兩部傑出短片等，讓影迷一次看個夠。

琳恩倫賽最經典的，還是2011年震撼全球的《凱文怎麼了》，當年她找來蒂妲史雲頓演出被兒子一步步逼到崩潰的母親，還提前挖掘當時根本還沒紅的「閃電俠」伊薩米勒。片中幾乎沒直接血腥畫面，卻把校園暴力、母職焦慮與家庭恐懼拍到讓觀眾窒息，很多人看完都說：「比鬼片還可怕。」

琳恩倫賽率先發掘瓦昆菲尼克斯的暗黑演技潛質，讓他以《失控救援》榮登坎城影帝寶座。（國家影視聽中心提供）琳恩倫賽率先發掘瓦昆菲尼克斯的暗黑演技潛質，讓他以《失控救援》榮登坎城影帝寶座。（國家影視聽中心提供）

更瘋的是，琳恩倫賽其實根本不像傳統好萊塢導演，她來自蘇格蘭格拉斯哥勞工家庭，帶著濃濃蘇格蘭口音、講話超直接，甚至曾坦言自己在男性主導的影壇裡，永遠甩不掉「女導演」標籤。但她偏偏就是有種誰也擋不住的才華，學生時代拍的畢業短片，就直接衝進坎城得獎。

之後的《默文卡拉》被封為「影迷神片」，故事講述女主角發現男友自殺後，竟沒報警，而是默默帶走對方留下的錢與小說，直接展開人生冒險。那種介於悲傷、麻木與放飛之間的情緒，被琳恩倫賽拍得像夢遊一樣，甚至連克莉絲汀史都華都曾公開承認，這部片影響她想當導演。

琳恩倫賽在《默文卡拉》拍出角色身處哀悼與狂歡間的精神狀態。（國家影視聽中心提供）琳恩倫賽在《默文卡拉》拍出角色身處哀悼與狂歡間的精神狀態。（國家影視聽中心提供）

而在瓦昆菲尼克斯還沒靠《小丑》封神前，琳恩倫賽也早就先發現他身上那股「危險感」，她在《失控救援》裡，把瓦昆拍成一個拿鐵鎚殺人卻回家照顧母親的崩壞殺手，陰鬱程度直接讓他拿下坎城影帝，還被影評人形容：「像《計程車司機》的勞勃狄尼洛重生。」

最新作品《去死吧，親愛的》則讓珍妮佛勞倫斯徹底拋開奧斯卡女神形象，在瘋狂與脆弱間來回暴衝，搭配羅伯派汀森詭異到讓人發毛的演出，坎城放映後直接震撼全球媒體，不少影評人甚至認為，琳恩倫賽根本是「最會拍傷口的人」。

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