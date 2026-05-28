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娛樂 最新消息

《芙莉蓮》台語版神到哭 網一聽秒入坑：比想像中催淚

《葬送的芙莉蓮》台語配音．字幕製作。（公視+提供）《葬送的芙莉蓮》台語配音．字幕製作。（公視+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕被封為近年「現象級神作」的《葬送的芙莉蓮》，在第二季播畢後，全球粉絲剛陷入「芙莉蓮空虛症候群」，沒想到公視+突然宣布6月2日起，正式上架《葬送的芙莉蓮》第一季「台語配音版」，且是台語、日文、中文三版本同步免費看，洗版台灣動漫圈。

《葬送的芙莉蓮》原作漫畫全球發行突破2400萬冊，動畫播出後更一度衝上動漫網站MyAnimeList歷史最高分冠軍，被無數觀眾封為「十年等級神作」。尤其今年第二季結束後，官方還直接宣布第三季要等到2027年10月，讓一票粉絲崩潰哀號：「這兩年到底怎麼活！」

結果現在，台語版居然意外成了最新精神糧食；而且最誇張的是，很多人原本只是抱著「有多鬧」的心態點開，最後卻集體真香。

《葬送的芙莉蓮》海報。（公視+提供）《葬送的芙莉蓮》海報。（公視+提供）

社群上大量留言狂刷：「完蛋，比想像中還神！」、「台語版超有古早說書感」、「怎麼莫名變得更催淚」、「阿媽講台語完全零違和！」甚至有人直接宣布：「我要用台語版整部重看一次。」

尤其主角芙莉蓮本來就因為活了千年，被動漫迷戲稱「精靈阿媽」，現在直接切換成台語模式後，整個角色氣質居然更合理，讓不少網友笑瘋：「一定要推薦阿媽給真正的阿媽看。」

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