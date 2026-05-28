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Andy老師危機處理內情曝光！幕後公關現身「點名3種人」絕不接

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」去年與前女友、昔日夥伴張家寧鬧翻撕破臉，近日他邀來幕後公關「凱爺」大談自己經歷風波後的危機處理過程。其中，凱爺一句「最容易自爆的通常是騙子」立刻掀起熱議，坦言危機公關最怕3種人，直言「案子再大都不敢接！」

Andy老師（右）談危機處理內情，幕後公關「凱爺」也首度現身談接案原則。（翻攝自YouTube）Andy老師（右）談危機處理內情，幕後公關「凱爺」也首度現身談接案原則。（翻攝自YouTube）

Andy在釋出的新影片「讓我一夜翻轉人生 幕後公關推手！」首度公開一路協助自己的幕後公關「凱爺」，他在片中被問到「騙律師跟騙公關哪個比較嚴重？」Andy則直接表示「都不行！」對此，凱爺表示律師與危機公關都需要建立在完整資訊之上，若當事人刻意隱瞞真相，最終只會讓整個處理方向失準，甚至反噬自己，直言「最容易自爆的通常是騙子！」

凱爺也進一步透露，當初處理Andy與張家寧相關風波時，第一步就是先做「盡職調查」，因為危機公關既是放大器，也是風險承擔者，「如果我幫錯人，等於把錯誤跟謊言無限放大。」因此有些案子即便再大，他也根本不敢接，「因為跟自己的信用有關。」

此外，凱爺也分享自己最怕遇到3種類型的人，包括「騙子型」、「愛問又不聽型」，以及凡事只想「全贏」的人，坦言危機公關很多時候不可能讓所有人都滿意，尤其當事件涉及社會觀感時，更需要同理心與誠實面對，而非一味想靠操作輿論翻盤。

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