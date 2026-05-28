自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊烈不忍了！女藝人遭電話騷擾喊價：一晚多少錢

〔記者陽昕翰／台北報導〕「寶島歌王」楊烈昨晚在高雄舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，邀請「486先生」陳延昶與鍾綺同台演出，現場氣氛熱烈。

楊烈力邀「486先生」陳延昶擔任嘉賓。（印太戰略智庫提供）楊烈力邀「486先生」陳延昶擔任嘉賓。（印太戰略智庫提供）

楊烈分享過去在南台灣秀場演出的歲月，回憶當年秀場文化的亂象，更透露曾有女藝人深夜接到騷擾電話，讓對方當場嚇壞。

楊烈表示，早年台灣旅館管理並不嚴格，只要打電話到飯店櫃台、報出演藝人員姓名，電話就能直接轉進房間，幾乎沒有任何身分確認。

他提到，曾有一起作秀的女藝人半夜接到陌生來電，對方一開口就直接詢問「一晚多少錢」，讓她當場受到驚嚇，也反映出當年演藝圈環境複雜，以及藝人工作的辛苦。

楊烈感嘆，如今演藝環境與社會制度都比過去完善許多，也讓年輕世代難以想像當年的秀場文化。

楊烈介紹特別嘉賓鍾綺。（印太戰略智庫提供）楊烈介紹特別嘉賓鍾綺。（印太戰略智庫提供）

身為高雄人的鍾綺，此次返鄉站上衛武營舞台別具意義，爸爸媽媽也特地到場支持。當她演唱《Coming Home（換我疼恁）》時，以溫暖歌聲詮釋返鄉心情，歌曲中濃厚的親情與土地情感，也讓現場觀眾深受感動。

楊烈在台上介紹鍾綺時表示，高雄對她而言不只是演出城市，更是成長記憶所在，因此這首歌也格外具有意義。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中