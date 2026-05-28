楊烈不忍了！女藝人遭電話騷擾喊價：一晚多少錢

〔記者陽昕翰／台北報導〕「寶島歌王」楊烈昨晚在高雄舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，邀請「486先生」陳延昶與鍾綺同台演出，現場氣氛熱烈。

楊烈力邀「486先生」陳延昶擔任嘉賓。（印太戰略智庫提供）

楊烈分享過去在南台灣秀場演出的歲月，回憶當年秀場文化的亂象，更透露曾有女藝人深夜接到騷擾電話，讓對方當場嚇壞。

請繼續往下閱讀...

楊烈表示，早年台灣旅館管理並不嚴格，只要打電話到飯店櫃台、報出演藝人員姓名，電話就能直接轉進房間，幾乎沒有任何身分確認。

他提到，曾有一起作秀的女藝人半夜接到陌生來電，對方一開口就直接詢問「一晚多少錢」，讓她當場受到驚嚇，也反映出當年演藝圈環境複雜，以及藝人工作的辛苦。

楊烈感嘆，如今演藝環境與社會制度都比過去完善許多，也讓年輕世代難以想像當年的秀場文化。

楊烈介紹特別嘉賓鍾綺。（印太戰略智庫提供）

身為高雄人的鍾綺，此次返鄉站上衛武營舞台別具意義，爸爸媽媽也特地到場支持。當她演唱《Coming Home（換我疼恁）》時，以溫暖歌聲詮釋返鄉心情，歌曲中濃厚的親情與土地情感，也讓現場觀眾深受感動。

楊烈在台上介紹鍾綺時表示，高雄對她而言不只是演出城市，更是成長記憶所在，因此這首歌也格外具有意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法