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文慧如道歉了！私人限動遭外流「暗酸蔡佩軒」 急拍片還原真實心聲

文慧如私人摯友限動外流後，親自拍片向蔡佩軒道歉。（組合照，翻攝自臉書）文慧如私人摯友限動外流後，親自拍片向蔡佩軒道歉。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕文慧如近日因一則私人摯友限動外流掀起討論，她日前貼出與蔡佩軒《追光者》翻唱版本的觀看數比較，還以英文寫下「我覺得我的觀看數應該比較高」，意外被外界解讀是在暗酸對方。對此，文慧如也正式拍片向蔡佩軒道歉，坦言自己的發言確實可能造成不舒服。

文慧如在影片中表示，自己於19日在摯友限時動態分享相關截圖，原因只是因為重新聽了自己翻唱的版本後，依然覺得「真的非常好聽」才會寫下「Idk i think my views should be the higher one lul hahah（我不知道欸，但我覺得我的觀看數應該要比較高吧，哈哈哈）」沒想到限動竟遭外流，甚至傳到本人耳裡，因此拍片公開向蔡佩軒致歉，「想說造成妳的不適，真的非常抱歉，我那時候只是開玩笑，希望妳不要介意。」

文慧如在摯友限動提到「我覺得我的觀看數應該比較高」遭疑暗酸蔡佩軒。（翻攝自臉書）文慧如在摯友限動提到「我覺得我的觀看數應該比較高」遭疑暗酸蔡佩軒。（翻攝自臉書）

不過，文慧如話鋒一轉又立刻笑說「雖然我覺得我說的也沒有錯，我覺得自己唱的是比較好聽」，隨後更直接向蔡佩軒下戰帖，正式邀請對方一起PK合唱，不僅強調「讓觀眾自己聽聽看。」甚至喊話「如果妳願意接受我的合唱邀請，那我們明天錄音室見！」

影片曝光後，立刻掀起網友熱議，有人認為文慧如是在高EQ緩頰，也有人覺得整件事更像是在互相開玩笑，許多網友更猜測，2人這波互動極可能是在替新合作鋪陳，「感覺根本沒真的吵架」、「這比較像在宣傳新歌前奏」、「明天錄音室見根本就有鬼。」

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