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新聞壓不住！Andy老師撐過「張家寧風暴」 幕後軍師現身揭翻車真相

Andy老師（左）經歷張家寧風暴後，找來幕後公關談危機處理真相。（經後製處理，翻攝自IG）Andy老師（左）經歷張家寧風暴後，找來幕後公關談危機處理真相。（經後製處理，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」去年與前女友、昔日夥伴張家寧鬧翻撕破臉，相關風波一路延燒到至今未歇，然而他近日推出新片「讓我一夜翻轉人生 幕後公關推手！」首度公開一路協助自己的幕後公關「凱爺」，2人在片中談論危機處理的真相及內情，其中關鍵一句「很多人以為公關可以壓新聞」，更瞬間掀起網友討論。

Andy老師（右）撐過張家寧風暴後，首度公開一路協助自己的幕後公關「凱爺」。（翻攝自YouTube）Andy老師（右）撐過張家寧風暴後，首度公開一路協助自己的幕後公關「凱爺」。（翻攝自YouTube）

Andy老師在片中透露，當初與張家寧的事件爆發後，身邊許多人都會給出建議，不過礙於資訊太雜、太混亂， 讓他一度不知道該相信誰，最後才決定找專業公關「凱爺」唐源駿協助處理。對此，凱爺則坦言外界對危機公關其實有很大誤解，「很多人都以為公關可以壓新聞，其實公關不會壓新聞，公關做的是『溝通新聞』。」

凱爺進一步指出，現在傳統媒體環境與過往已大相徑庭，過往部分企業可能會拿廣告預算施壓，但現在媒體更重視流量與讀者，因此真正重要的是平時建立的媒體溝通管道與品牌信用，而不是等危機爆發翻車後才臨時處理，「只要你不透明，在現在這個時代，事情很難藏得住。」相關內情也讓許多網友頓時明白，「原來是這樣喔」、「誤會大了，我一直以為台灣的新聞可以被買通。」、「沒看還真不知道，含金量超高的一集」

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