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娛樂 最新消息

蕾菈UU開放路人隨機抓！ 二次隆乳自爆「每天被當枕頭睡」

蕾菈曝UU升級後的「另類困擾」。（翻攝自IG）蕾菈曝UU升級後的「另類困擾」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是「反骨男孩」一員的YTR蕾菈，去年9月宣布與一同涉入大麻案的第二任丈夫湯宇離婚，結束為期三年的短命婚。這幾年，力求轉型的蕾菈開始透過參與健身比賽、苦練身形等影片，重新挽回流量。她昨（26）日上傳一次街頭摸乳的實測片，並分享二次隆乳的心境轉折。

蕾菈隨機邀請女性路人直接動手「抓抓看」她的胸部。（翻攝自YT）蕾菈隨機邀請女性路人直接動手「抓抓看」她的胸部。（翻攝自YT）

蕾菈坦言，過去她也曾盲目追求那種「越挺、越大、球感越明顯越好」的視覺效果，因為對第一次的隆乳很不滿意。去年，她決定再「改造」一次，並找別的醫生處理，沒想到還是讓她不甚滿意，甚至當場跟執刀醫生抱怨「漂亮是漂亮，但覺得不夠假！」認為新乳不夠硬挺，讓醫生相當無奈。

不過，經過一年與「假奶」24小時日夜相處後，她發現，這種仿真乳的觸感更令她滿意，她甚至大膽走到台北街頭，隨機邀請女性路人直接動手「抓抓看」她的胸部。結果路人紛紛驚呼「超級軟！」並認證如果事先不知道，光憑觸感會以為是真的胸部。

不過，她也忍不住「 小小抱怨」了一下改造後的困擾，坦言偶爾側睡時，會覺得被自己的胸部壓得有點喘不過氣。另外就是家裡的愛貓自從她隆乳後，變得極度沉迷於她的胸部，每天都要強行趴在她的胸口、抱著她的胸部當枕頭才肯睡覺。

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