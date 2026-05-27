泰勒絲世紀婚禮倒數中 球星未婚夫遭爆料不適應嚴密管控

泰勒絲世紀婚禮倒數中。（圖擷自Taylor Swift臉書）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國天后泰勒絲和NFL球星未婚夫崔維斯凱爾西，傳言將在7月初於紐約舉辦婚禮，就連英國威廉王子都透露希望會收到婚禮邀請，也提到他的女兒夏綠蒂公主是泰勒絲超級粉絲。

儘管婚禮倒數不到40天，但有傳言崔維斯至今仍很不能適應和泰勒絲在一起的諸多「限制」，一位知情人士向podcast節目《Naughty But Nice》透露：「泰勒絲的生活就像一場軍事行動。她有裝甲SUV、武裝保安、先遣隊、私人入口，還有無休止的監控；崔維斯理解這一切的必要性，但有時還是會感到震驚。」消息人士說，這種生活方式與崔維斯隨性的個性截然不同，在保全人員的嚴密監視下，他很難做回自己。

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另有消息人士告訴媒體：「崔維斯最開心的時候就是生活一切如常的時候，他喜歡隨性而至的夜晚，喜歡最後一刻改變計劃，喜歡隨時隨地給朋友打電話。但和泰勒絲在一起，他的一舉一動都必須提前安排好。」

儘管對於和「巨星」未婚妻泰勒絲在一起必須習慣種種嚴密監控，但隨著大喜之日臨近，朋友們說崔維斯對泰勒絲「更加保護」了，並且由衷想要成為保護她的那個人，尷尬的是，訓練有素的保安團隊總是比他領先十步保護好泰勒絲，這對崔維斯來說感覺很奇怪。

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