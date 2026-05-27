「台北音樂不斷電」最強大禮曝光 可獲北流「必勝名片」

「美秀集團」鍵盤手冠佑。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「2026臺北音樂不斷電」今 （25） 日公布年度20強入圍名單，入圍團隊將於6月6日 （週六） 至6月7日 （週日） 進軍台北人潮核心「信義香堤大道廣場」展開複賽。日前引發熱烈討論的複賽評審團，包含金曲天團「滅火器」鼓手柯光、大勢樂團「美秀集團」鍵盤手冠佑、新科金曲獎最佳專輯製作人「高潮」林志仁，以及DIZLIKE吉他手「Amanda」曼達都將親自坐鎮這場實戰對決。

複賽評審DIZLIKE吉他手曼達。（北流提供）

本次入圍團隊曲風豐富多變、展現出新世代強烈的主體性，名單包括：「Collar Wrapper」毛毛蟲泡泡紙、共振效應、「zhonzi」吳仲棋、「Berrymilkshake」貝瑞奶昔、波羅密 ボロメ、牧瀨、津々、時雨姬 しぐれひめ、銀河1966、「fernoiz」蕨鳴子、應聲倒地、「Soul Sorry」靈受傷 、Bella Cry、blu mush、DoDo、henÿ、Jazzweed.芥子草、Marswalk、T.chiii 小奇、Wimpy等優秀原創音樂人皆榜上有名（以上依筆畫與英文字母排序）。

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複賽評審音樂人林志仁。（北流提供）

主辦單位這次特別將複賽戰場拉到信義香堤大道，正是看中其匯聚人潮、國際遊客的強大磁吸效應。相較於傳統室內場館，街頭大舞台更是一場考驗舞台魅力與臨場反應的實測，這些原創之聲將打破同溫層、正面對決隨機群眾，在人潮洶湧的黃金地段被更多人看見。

複賽評審滅火器鼓手柯光。（北流提供）

為了實質扶植原創音樂人，主辦單位也祭出豐富獎勵：最終突圍擠進10強的團隊，不僅能獲得北流精心打造、被譽為音樂人必勝名片的「專業數位形象包（EPK）」以建立國際規格品牌履歷，更有機會參與「2026 TAIPEI MUSIC EXPO 臺北音樂博覽會－JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」系列活動等國內外大型音樂祭的演出媒合；此外，進入前四強的團隊將加碼獲得國內指標音樂節的優先推薦權，而榮獲最高榮譽「金賞」的頂尖新聲，更將額外解鎖國際舞台的媒合管道，讓優秀的新生代音樂人有機會一步步站上世界舞台。

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