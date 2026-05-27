自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「台北音樂不斷電」最強大禮曝光 可獲北流「必勝名片」

「美秀集團」鍵盤手冠佑。（北流提供）「美秀集團」鍵盤手冠佑。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「2026臺北音樂不斷電」今 （25） 日公布年度20強入圍名單，入圍團隊將於6月6日 （週六） 至6月7日 （週日） 進軍台北人潮核心「信義香堤大道廣場」展開複賽。日前引發熱烈討論的複賽評審團，包含金曲天團「滅火器」鼓手柯光、大勢樂團「美秀集團」鍵盤手冠佑、新科金曲獎最佳專輯製作人高潮林志仁，以及DIZLIKE吉他手Amanda曼達都將親自坐鎮這場實戰對決。

複賽評審DIZLIKE吉他手曼達。（北流提供）複賽評審DIZLIKE吉他手曼達。（北流提供）

本次入圍團隊曲風豐富多變、展現出新世代強烈的主體性，名單包括：Collar Wrapper毛毛蟲泡泡紙、共振效應、zhonzi吳仲棋、Berrymilkshake貝瑞奶昔、波羅密 ボロメ、牧瀨、津々、時雨姬 しぐれひめ、銀河1966、fernoiz蕨鳴子、應聲倒地、Soul Sorry靈受傷 、Bella Cry、blu mush、DoDo、henÿ、Jazzweed.芥子草、Marswalk、T.chiii 小奇、Wimpy等優秀原創音樂人皆榜上有名（以上依筆畫與英文字母排序）。

複賽評審音樂人林志仁。（北流提供）複賽評審音樂人林志仁。（北流提供）

主辦單位這次特別將複賽戰場拉到信義香堤大道，正是看中其匯聚人潮、國際遊客的強大磁吸效應。相較於傳統室內場館，街頭大舞台更是一場考驗舞台魅力與臨場反應的實測，這些原創之聲將打破同溫層、正面對決隨機群眾，在人潮洶湧的黃金地段被更多人看見。

複賽評審滅火器鼓手柯光。（北流提供）複賽評審滅火器鼓手柯光。（北流提供）

為了實質扶植原創音樂人，主辦單位也祭出豐富獎勵：最終突圍擠進10強的團隊，不僅能獲得北流精心打造、被譽為音樂人必勝名片的「專業數位形象包（EPK）」以建立國際規格品牌履歷，更有機會參與「2026 TAIPEI MUSIC EXPO 臺北音樂博覽會－JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」系列活動等國內外大型音樂祭的演出媒合；此外，進入前四強的團隊將加碼獲得國內指標音樂節的優先推薦權，而榮獲最高榮譽「金賞」的頂尖新聲，更將額外解鎖國際舞台的媒合管道，讓優秀的新生代音樂人有機會一步步站上世界舞台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中