藤川千愛信守承諾！9月來台開唱 手渡「親簽海報」祭超狂福利

藤川千愛於9月26日在Zepp New Taipei開唱。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本爆紅創作女聲藤川千愛繼2025年首度來台開唱即創下門票完售的成績後，日前宣布將帶著全新巡演「CHIAI FUJIKAWA LIVE TOUR 2026 "RADIUS OF 3 METERS" in TAIPEI 」回歸，於9月26日在Zepp New Taipei開唱，讓粉絲期待不已。她在上次演出尾聲親口承諾「一定會再回來」，如今正式兌現約定返台，要以全新舞台內容挑戰更大場地。

藤川千愛在今年推出第5張專輯《半徑3公尺》，並同步展開同名巡演，持續拓展海外演出版圖，台北場消息亦於5月3日大阪演唱會中驚喜公開，象徵其亞洲活動布局再進一步。此次巡演預期在製作與演出編排上全面升級，帶來更具沉浸感的音樂體驗，無論新舊歌迷，都將能感受到更加進化的舞台魅力。

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1995年出生於日本岡山縣的藤川千愛，一出道便迅速走紅，以描繪日常情緒與戀愛糾葛的創作風格廣受共鳴。她也受邀演唱多首人氣動畫與戲劇主題曲，包括推理日劇《科搜研之女》主題曲《ありのままで（維持本色）》、超人氣動畫《盾之勇者成名錄》片尾曲系列《きみの名前（你的名字）》、《あたしが隣にいるうちに（我還在你身旁時）》、《好きになってはいけない理由（暫譯：不能喜歡的理由）》、《永遠に一回の（暫譯：永遠只有一次）》，以及《我家的英雄》片頭曲《愛の歌（暫譯：愛之歌）》、《無能力者娜娜》片尾曲《バケモノと呼ばれて（被喚作怪物）》、《新人大叔冒險者，被最強隊伍操到死成無敵》片尾曲《さがしもの（暫譯：尋找之物）》、《靠死亡遊戲混飯吃》片尾曲《祈り（暫譯：祈禱）》等，作品在串流平台與社群媒體上持續累積超高流量話題，官方MV總點閱數更迅速突破8千萬次，成為近年日本樂壇備受矚目的創作女聲之一。

「CHIAI FUJIKAWA LIVE TOUR 2026 "RADIUS OF 3 METERS" in TAIPEI 」將於9月26日（六）在Zepp New Taipei舉行，票價訂為3200元、3000元、2800元等，採實名制抽選方式販售。抽選登記時間為6月8日（一）至6月10日（三），並於6月12日（五）發表抽選結果。若仍有剩餘票券，預計將於6月23日（二）透過Ticket Plus 遠大售票系統開放一般販售。除此之外，持本演出有效票券的歌迷還可以加碼登記抽選加購VIP，享專屬VIP PASS、演出者親遞簽名海報資格、優先購買周邊商品、與藤川千愛1對1合照等豪華福利。更多演出與售票詳情，請關注主辦單位大鴻藝術 BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

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