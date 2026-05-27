自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藤川千愛信守承諾！9月來台開唱 手渡「親簽海報」祭超狂福利

藤川千愛於9月26日在Zepp New Taipei開唱。（大鴻藝術提供）藤川千愛於9月26日在Zepp New Taipei開唱。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本爆紅創作女聲藤川千愛繼2025年首度來台開唱即創下門票完售的成績後，日前宣布將帶著全新巡演「CHIAI FUJIKAWA LIVE TOUR 2026 "RADIUS OF 3 METERS" in TAIPEI 」回歸，於9月26日在Zepp New Taipei開唱，讓粉絲期待不已。她在上次演出尾聲親口承諾「一定會再回來」，如今正式兌現約定返台，要以全新舞台內容挑戰更大場地。

藤川千愛在今年推出第5張專輯《半徑3公尺》，並同步展開同名巡演，持續拓展海外演出版圖，台北場消息亦於5月3日大阪演唱會中驚喜公開，象徵其亞洲活動布局再進一步。此次巡演預期在製作與演出編排上全面升級，帶來更具沉浸感的音樂體驗，無論新舊歌迷，都將能感受到更加進化的舞台魅力。

1995年出生於日本岡山縣的藤川千愛，一出道便迅速走紅，以描繪日常情緒與戀愛糾葛的創作風格廣受共鳴。她也受邀演唱多首人氣動畫與戲劇主題曲，包括推理日劇《科搜研之女》主題曲《ありのままで（維持本色）》、超人氣動畫《盾之勇者成名錄》片尾曲系列《きみの名前（你的名字）》、《あたしが隣にいるうちに（我還在你身旁時）》、《好きになってはいけない理由（暫譯：不能喜歡的理由）》、《永遠に一回の（暫譯：永遠只有一次）》，以及《我家的英雄》片頭曲《愛の歌（暫譯：愛之歌）》、《無能力者娜娜》片尾曲《バケモノと呼ばれて（被喚作怪物）》、《新人大叔冒險者，被最強隊伍操到死成無敵》片尾曲《さがしもの（暫譯：尋找之物）》、《靠死亡遊戲混飯吃》片尾曲《祈り（暫譯：祈禱）》等，作品在串流平台與社群媒體上持續累積超高流量話題，官方MV總點閱數更迅速突破8千萬次，成為近年日本樂壇備受矚目的創作女聲之一。

「CHIAI FUJIKAWA LIVE TOUR 2026 "RADIUS OF 3 METERS" in TAIPEI 」將於9月26日（六）在Zepp New Taipei舉行，票價訂為3200元、3000元、2800元等，採實名制抽選方式販售。抽選登記時間為6月8日（一）至6月10日（三），並於6月12日（五）發表抽選結果。若仍有剩餘票券，預計將於6月23日（二）透過Ticket Plus 遠大售票系統開放一般販售。除此之外，持本演出有效票券的歌迷還可以加碼登記抽選加購VIP，享專屬VIP PASS、演出者親遞簽名海報資格、優先購買周邊商品、與藤川千愛1對1合照等豪華福利。更多演出與售票詳情，請關注主辦單位大鴻藝術 BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中