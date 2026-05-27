阿璞首度外景同框豆花妹 甜出新高度：因為花花我才來

《飢餓遊戲》（左）蔡黃汝與阿璞首度外景節目同框。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本週日播出的最新一集，即將拋出粉紅係數破表的「超大閃光彈」！搖滾天團「八三夭」近來動作頻頻，除了宣傳全新專輯《沒有翅膀的人》之外，也向粉絲預告即將再度站上台北小巨蛋舉辦巡迴演唱會，而這回他們更破天荒，將成軍以來的「外景綜藝處女秀」毫無保留地獻給了《飢餓遊戲》。真正的促成關鍵，全因主唱阿璞與「豆花妹」蔡黃汝愛情長跑高達11年的親密關係，消息一出早讓粉絲引頸期盼。

或許是難得與男友在公開鏡頭前合體，向來在節目中精明幹練、堪稱「人體讀稿機」的蔡黃汝，這回一開場就被眾人敏銳捕捉到「狀態不太對勁」。只見她才剛要開口介紹當地的景點特色，竟然當場大失常，不僅整個人緊張到語無倫次、頻頻結巴，甚至連舌頭都打結發音失準，當場把「適合」驚吐成台灣國語「相當適『ㄏㄦˊ』『ㄙㄧˇ』愛植物的遊客前來觀賞」。

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八三夭上《飢餓遊戲》祭出綜藝外景初體驗。（中視提供）

荒謬又可愛的反常舉動，立刻讓身旁的另外三位主持人好奇狂問「今天是怎麼了？」、「不要緊張啦」、「放輕鬆就好」，王仁甫更在一旁壞笑、意有所指地幫腔緩頰：「妳萬一唸不好，我待會叫那個人出來幫妳唸。」搞得蔡黃汝瞬間滿臉通紅。隨後孫協志也當場在鏡頭前爆料：「我們真的要特別謝謝花花，因為她的關係，『八三夭』才會來上《飢餓遊戲》。」聽到哥哥們集體調侃，蔡黃汝隨即害羞地極力否認：「怎麼可能是我的原因啦！」

為了轉移焦點，她趕緊裝作若無其事地反問八三夭成員們：「所以你們到底為什麼想來上節目？」原以為能成功做效果卸下攻勢，沒想到主唱男友阿璞完全不打算藏，直接眼神堅定地對著鏡頭「直球秒答」：「因為花花啊。」這句突如其來的霸氣護愛，瞬間讓錄影現場整個大暴動，主持群忍不住集體尖叫起鬨大喊「太閃了吧！」蔡黃汝更是當場害羞到雙手捧臉、完全說不出話來。

《飢餓遊戲》（左起）阿電、蔡黃汝、阿璞、孫協志一起玩闖關遊戲。（中視提供）

製作單位自然也不會放過這個大好機會，這回特別投其所好，為八三夭量身打造了專屬主題，祭出「八豆么」隊正面對決「八三夭」隊，獲勝的隊伍有機會拿走高額獎金，而輸掉的那一隊則必須面臨慘烈的「畫臉懲罰」。到了其中一關遊戲，兩隊命運般地分別派出了阿璞與蔡黃汝這對情侶檔狹路相逢。在對決開始前，孫協志先是故意不懷好意地問阿璞「會不會緊張？」，阿璞聽完忍不住苦笑坦承：「有一點緊張，因為剛剛討論題目，感覺題目都是你們找來的，我答錯也是會出事。」看熱鬧不嫌事大的王仁甫接著犀利追問：「我們四個人你最了解誰？」阿璞再度展現超強求生欲，不假思索地秒答：「當然是花花。」

一旁的八三夭團員們都看不下去，忍不住當場吐嘈：「我覺得這個單元已經變成『現在不准贏』的態勢。」孫協志也跟著在一旁壞笑警告：「有些還是跟花花有關的題目，答錯真的會出事。」阿璞聽完立刻認命地連忙補充：「那可能就不是只有畫臉這麼簡單了。」超高的危機意識也讓王仁甫忍不住豎起大拇指大讚：「很有危機意識喔！」

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