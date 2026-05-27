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家寧一鬧全亂套！Andy低潮期「幕後公關首現身」 親認是人生大貴人

Andy老師（右）首度公開一路陪他走過家寧風波的幕後公關「凱爺」。（翻攝自YouTube）Andy老師（右）首度公開一路陪他走過家寧風波的幕後公關「凱爺」。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」去年與前女友、昔日夥伴張家寧鬧翻撕破臉，風波延燒至今仍備受關注。然而事隔逾1年，Andy近日推出新片《網紅讓我一夜翻轉人生 幕後公關推手！》首度公開一路協助自己的幕後公關「凱爺」，更直接形容對方是自己「生命中非常重要的大貴人」。

Andy在釋出的最新影片中坦言，當初與張家寧的事件爆發後，身邊其實有許多朋友給意見，但因為資訊太多、聲音太雜，一度讓他不知道該怎麼做，「很多人跟我講不同做法，我真的會很亂。」因此最後決定尋求專業公關協助，而他也在鏡頭前親自介紹凱爺，直呼對方是自己「生命中非常重要的大貴人」。

凱爺則透露，當時第一次接觸Andy事件時，最重要的並不是誰介紹，而是當事人是否願意說實話，危機公關最怕當事人隱瞞關鍵資訊，因此一定會先做「盡職調查」，甚至直言「騙律師跟騙公關都不行！」否則後續所有危機處理方向都可能失準。

此外，Andy也感性表示，經歷與張家寧的整起風波後，自己最大的改變就是學會「冷靜」，坦言如今面對事情時，已不會像以前那樣衝動處理，「該穩定就穩定。」他也感謝凱爺一路以來的陪伴與協助，直呼這段經歷像是一場「很奇幻的冒險旅程」。

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