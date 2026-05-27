國民學姐單宣布返回家鄉台中 超萌乳名曝光

Sabrina將南下高雄、台中開唱。（Sabrina胡恂舞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕受封「千禧國民學姐」的創作歌手「Sabrina」胡恂舞去年11月推出首張專輯《花皮》，並於今年1月在台北舉辦人生第一場演唱會，光是5月份，她就接了35場校園演唱，超人氣的她再宣布好消息，將迎來高雄的首次專場，以及回到她的家鄉台中開唱。

這次將專場帶到南部，對Sabrina來說是嶄新的挑戰，「像是成功把《花皮》擴展到更多的地方，也很開心有機會見到沒時間北上的粉絲朋友們；刻意排在最後一站的台中就是我的家，而且我高中的成果發表就是台中Legacy，對我來說有一種完美結束回到最初開始音樂夢想的地方，意義非凡！」

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Sabrina將南下高雄、台中開唱。（Sabrina胡恂舞提供）

Sabrina更透露這是最完整的專場，穿插很多VCR和口白，都是她自己剪輯的，用第一人稱視角去呈現準備專輯以及專場的過程；而對她來說最大的挑戰是自彈自唱，因為怕注意力會被分散，至於演唱會驚喜，她賣個關子說：「當然是來了才會知道呀！」

Sabrina將南下高雄、台中開唱。（Sabrina胡恂舞提供）

從高中時期開始經營YouTube頻道、記錄生活，到StreetVoice以《我在往離別前進》demo 橫掃排行榜後，Sabrina很快從網路走向現場舞台，之前登上台灣祭的大舞台深受好評，她興奮地表示，「兩年前看著這個大大的舞台，希望自己有一天也可以站上去。謝謝台灣祭給我最好的禮物，謝謝所有陪我站上大舞台的夥伴，謝謝所有站在台下聽我唱歌的人，我也是站在南方舞台的人啦！」

Sabrina將南下高雄、台中開唱。（Sabrina胡恂舞提供）

首張專輯取名《花皮》，來自於她童年時期的乳名「花皮」，是父親給她的暱稱，總是調皮搗蛋、容易跌倒受傷、全身瘀青，在貼著OK繃成長的過程中，這個名字也被視為最能代表她創作核心的概念：「即使跌倒受傷，也要勇敢地站起來，繼續飛翔。」

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