《零日攻擊》導演陷補助款爭議 控告凌濤妨害名譽 結果出爐

導演羅景壬（左）陷補助款爭議。（資料照，零日文創提供）

〔記者張文川／台北報導〕國民黨去年8月質疑就業安定基金於2022至2024年間，請電視劇《零日攻擊》的導演羅景壬團隊拍攝3部宣傳片，補助合計達2872萬元，認為補助不符合基金使用目的，質疑羅因曾替總統賴清德拍攝競選影片《在路上》而獲酬庸甚至豢養；羅景壬認為對方所言不實，提刑事自訴控告時任國民黨智庫副執行長凌濤、發言人康晉瑜、鄧凱勛等3人涉加重誹謗罪；台北地院審理後，今日宣判凌濤等3人均無罪，全案仍可上訴。

羅景壬提告指出，凌濤、康晉瑜、鄧凱勛等人自去年8月18日起，多次召開記者會，發表「就業安定基金豢養《零日攻擊》的導演羅景壬團隊」、「羅景壬或其團隊獲得的經費合計高達2872萬」、「勞動部與導演羅景壬團隊的開口合約核銷涉弊」等言論，羅認為對方將審計部報告所載的標廠商，惡意移花接木為他，所述與事實不符。

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羅景壬認為自己從24歲開始從事劇場、電視工作，執導商業廣告片屢獲獎項，近30年來始終是自由創作者，未曾設立公司也沒有任何團隊，僅憑個人努力及創作理念耕耘至今，上開不實指控張冠李戴杜撰、惡意抹黑造謠，已嚴重損害他的名譽與職業信譽，故提出本件刑事自訴，狀告凌濤等3人涉妨害名譽。

案經台北地院審理，今天宣判凌濤等3人均無罪，羅景壬敗訴，可上訴，判決理由尚未公布。

凌濤獲知勝訴後，下午隨即在臉書發文指出，審計部查核就安基金有逾5174萬元支出，不符設置目的及用途規定，其中，勞動部在2022年至2024年間讓《零日攻擊》導演羅景壬團隊取得高達2872萬元的經費，製作3部宣傳片，占整體未符合用途支出的55.51%。

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