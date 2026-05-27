庾澄慶首集《歌手》遭淘汰按讚「無腦陸綜」 中國網民心碎開譙

庾澄慶在《歌手2026》首集遭到淘汰。（組合照，翻攝自IG、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「哈林」庾澄慶在中國歌唱綜藝《歌手2026》的22日首集中遭到淘汰，讓許多觀眾、網友全看傻眼並為他抱不平。沒想到風波還沒結束，庾澄慶近日因在社群按讚一則「不用理會那些無腦大陸綜藝」留言，瞬間讓中國網民們氣炸怒批「輸不起就別來！」

庾澄慶25日在IG分享於長沙騎腳踏車時，偶遇一隻剛毛波音達犬的影片，還開心寫下「他很喜歡我。」當時不少台灣粉絲湧入留言區關心他在《歌手2026》遭淘汰一事，其中有一名粉絲安慰寫下，「哈林哥，不用理會那些無腦大陸綜藝；我們永遠在你身邊支持你。」本人雖未正面回應此事，不過卻被發現對該則留言按了愛心。

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庾澄慶因按讚粉絲「不用理會那些無腦大陸綜藝」留言，讓中國網民們氣炸。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

沒想到，庾澄慶的相關截圖迅速在微博、小紅書等社群平台上瘋傳，中國網民們見狀後玻璃心全碎一地，當中有不少人認為批評節目可以，但不該直接地圖炮整個中國綜藝圈，「罵節目就算了，為什麼帶上大陸？」、「如果輸不起就別來」、「又當又立」，甚至有人質疑庾澄慶對中國市場態度反覆。

事實上，庾澄慶在《歌手2026》首集遭淘汰後，就已掀起不小爭議，尤其一段他與魏如萱在後台的對話意外流出，更讓外界懷疑節目內部早有安排。當時，庾澄慶就透露，自己其實準備了6首Demo，但全被節目組剔除，讓魏如萱當場震驚，也讓多數台灣網友質疑節目恐有黑幕。

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