自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

庾澄慶首集《歌手》遭淘汰按讚「無腦陸綜」 中國網民心碎開譙

庾澄慶在《歌手2026》首集遭到淘汰。（組合照，翻攝自IG、微博）庾澄慶在《歌手2026》首集遭到淘汰。（組合照，翻攝自IG、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「哈林」庾澄慶在中國歌唱綜藝《歌手2026》的22日首集中遭到淘汰，讓許多觀眾、網友全看傻眼並為他抱不平。沒想到風波還沒結束，庾澄慶近日因在社群按讚一則「不用理會那些無腦大陸綜藝」留言，瞬間讓中國網民們氣炸怒批「輸不起就別來！」

庾澄慶25日在IG分享於長沙騎腳踏車時，偶遇一隻剛毛波音達犬的影片，還開心寫下「他很喜歡我。」當時不少台灣粉絲湧入留言區關心他在《歌手2026》遭淘汰一事，其中有一名粉絲安慰寫下，「哈林哥，不用理會那些無腦大陸綜藝；我們永遠在你身邊支持你。」本人雖未正面回應此事，不過卻被發現對該則留言按了愛心。

庾澄慶因按讚粉絲「不用理會那些無腦大陸綜藝」留言，讓中國網民們氣炸。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）庾澄慶因按讚粉絲「不用理會那些無腦大陸綜藝」留言，讓中國網民們氣炸。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

沒想到，庾澄慶的相關截圖迅速在微博、小紅書等社群平台上瘋傳，中國網民們見狀後玻璃心全碎一地，當中有不少人認為批評節目可以，但不該直接地圖炮整個中國綜藝圈，「罵節目就算了，為什麼帶上大陸？」、「如果輸不起就別來」、「又當又立」，甚至有人質疑庾澄慶對中國市場態度反覆。

事實上，庾澄慶在《歌手2026》首集遭淘汰後，就已掀起不小爭議，尤其一段他與魏如萱在後台的對話意外流出，更讓外界懷疑節目內部早有安排。當時，庾澄慶就透露，自己其實準備了6首Demo，但全被節目組剔除，讓魏如萱當場震驚，也讓多數台灣網友質疑節目恐有黑幕。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中