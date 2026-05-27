方志友神隱2月喜曝新身分 楊銘威湯包店「傳歇業」回應了

方志友今（27日）出席品牌活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友3月驚傳與楊銘威11年婚姻觸礁，她所屬的經紀公司「抓馬文化」也緊接著爆出收攤，甚至一度傳公司要與許瑋甯的經紀公司合併。沒想到，後來許瑋甯宣布新公司名單時卻不見方志友，讓外界一頭霧水。事隔2個月，方志友今（27日）出席品牌活動，透露沒有要寄人籬下，她宣布自立門戶，升格當老闆，直呼：「叫我方董！」

方志友分享，最近自己開公司「自由意志人生有限公司」，被問到老公楊銘威有無給予金援或資助？她秒回：「沒有。」不過這陣子她為了新戲激瘦了十幾公斤，整個人相當骨感，至於老公有無送上稱讚？她表示楊銘威看著她變瘦的模樣，驚呼了一句：「哎喲，真的瘦喔！」大讚這回覆就是「正常的他」。

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楊銘威家投資的知名小籠湯包店「合府」最近突然傳出歇業，方志友連忙澄清。（記者胡舜翔攝）

楊銘威家投資的知名小籠湯包店「合府」最近突然傳出歇業，方志友連忙澄清：「要在新地方開。但就是詳細的內容其實我不知道，就可能可以打去問一下。」至於店面歇業有沒有虧錢？她說：「我不知道，其實我沒有關心內部狀況。我是愛的投資。」她加碼大讚：「因為公公很疼我。」平常不僅疼她，還會主動幫她分擔育兒工作，讓她可以放心衝刺事業。方志友現場密密麻麻的閃光燈與大陣仗媒體，開心說：「我覺得今天好像Super star。」

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