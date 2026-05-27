高爾宣秀二頭肌 反被理想混蛋壯肌嚇到「比我還猛」

高爾宣、理想混蛋首度合體彩排火花炸裂。（ID音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《2026 ID.音樂節》6／6在台北華山文創園區登場，演出倒數十天之際搶先公布彩蛋，宣布將邀請高爾宣與理想混蛋夢幻聯動，屆時兩組音樂人將組成一日限定團，帶來獨家共演舞台。

從樂風到創作風格都大相逕庭的高爾宣及理想混蛋此次因《ID.音樂節》而「締結良緣」，雙方都抱以高度期待，高爾宣私下很欣賞理想混蛋，更以「歌名很特別」來形容他們的音樂魅力，總會勾起自己雙子座的好奇心而想要一探究竟，「每次我看到歌名都會忍不住想點進去聽，到底在寫些什麼！」

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高爾宣為共演親取限定團名「高蛋」。（ID音樂節提供）

高爾宣更靈機一動地為此次合作取名為「高蛋」限定組合，更打趣說：「也可以叫做『蛋高（糕）』！聽說理想混蛋要站上高雄巨蛋開唱了，而且剛好是6／6 ID.音樂節我們表演當天開賣，無論『高蛋』或是『蛋高（糕）』這兩個名字都感覺有好兆頭，預祝他們票房秒殺！」

而理想混蛋在第一時間得知能與高爾宣合作，興奮直呼：「絕對是一個很酷的合作！」提及對高爾宣的印象，四位團員們都公認他是樂壇最帥的饒舌歌手之一，更分別以「自信、從容、帥氣、走心」，四個關鍵字形容高爾宣的音樂魅力，主唱雞丁表示：「希望能把爾宣擅長的饒舌跟R&B跟我們的樂團風格結合，感覺一定會擦出很特別的火花！」

理想混蛋第一時間得知能與高爾宣合作，覺得很高興。（ID音樂節提供）

《2026 ID.音樂節》希望讓大家藉著舒服的音樂節氛圍，能暫時離開虛擬世界、享受「ME TIME」時間，提及各自的「ME TIME」會做哪些事，高爾宣直覺回答：「當然是運動！」最近迷上三鐵的他只要有空就會上健身房，甚至還趁著彩排空檔帶啞鈴來操肌，只見練出狂暴二頭肌的高爾宣讓理想混蛋直呼太猛，順勢向他請益如何用啞鈴健身。

高爾宣近來狂運動。（ID音樂節提供）

高爾宣索性彩排現場化身為「健身教練」，直接遞上啞鈴給理想混蛋來個「緊急訓練」，還親自示範動作帶著他們操「體能」，讓彩排室現場直接變成健身房，訓練過程中高爾宣意外發現建廷「有在練」，還稱讚：「建廷動作很標準，而且才做幾下，二頭肌就鼓起來，感覺比我還猛！」

雙方首次練團就一拍即合、火花四射，兩組人馬也不忘提前向歌迷喊話催票，高爾宣搞笑表示：「不來你我都會哭哭。」理想混蛋則笑說：「看到的人應該會幸福吧！應該會覺得沒有遺憾，就算重來一萬次，也一定要到現場看這個合作表演！」

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