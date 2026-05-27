潘慧如「財富自由被打回原形」！昔靠房產賺翻 投資只買「3類股」

潘慧如和兩隻愛犬玩。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕潘慧如攜手台灣防止虐待動物協會舉辦實體公益募款活動，今受訪時提到之前開寵物旅館壓力太大、焦慮，導致心悸，她2月去馬爾地夫潛水，在水深30米的地方疑似恐慌症發作，不自覺想把二級頭和面鏡拔掉，當下也想睡，頭默默往後仰，「當下我把自己手壓住，阻止自己亂拔，趕緊去找導潛拉著他走。」好在過了幾分鐘，狀況就變好，但也算是和死神擦肩而過。

潘慧如結束寵物旅館事業後，在恆春租了40坪平房當渡假宅，要圓自己另一個夢，「主要原因是我的狗，牠們九歲了，應該多點時間陪牠們，有屬於自己的大草地，門打開就可以出去跑。」為了這間度假宅，她大手筆拆除做裝修，因為原本屋況不佳，有漏水問題，必須好好處理防水隔音問題，其餘就簡單處理，「希望不要超過百萬，但該花的錢不會省。」還好簽了三年約，應該不會太虧。

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潘慧如攜手台灣防止虐待動物協會舉辦實體公益募款活動。（記者蕭方綺攝）

先前她經營寵物旅館壓力過大，造成焦慮、心律不整，她希望去到恆春回歸平淡生活，省錢簡單煮食，偶爾還可以去潛水，「寵物旅館結束後，我馬上去住了兩個禮拜，對這樣的生活滿嚮往的，很自在。」她還在考慮要不要挪個空間開泡麵店，補貼一下房租。

此外，談到是否早已「財富自由」？她坦言原本的生活確實過得很自在，沒想到經營3年的寵物旅館幾乎讓自己「打回原形」，一切得重新來過。不過她並不後悔這段經歷，反而覺得收穫了人生中許多無法用金錢衡量的喜悅，「我覺得這次得到的是用錢也買不到的快樂。」

她也分享自己的投資觀念，透露早年靠買賣房屋賺到不少錢，「我大部分的財富其實都是靠房地產，前後至少買賣過四次房子。」不過她認為現在房市環境和過去已經不同，坦言：「現在要靠買賣房子賺錢太難了。」

至於理財方式，她笑說自己其實不是很會投資的人，個性偏保守，「我覺得錢放在銀行裡，看得到比較安心，不太敢做風險型投資。」目前則是在經紀人協助下，接觸一些股票投資，包括銀行股、鋼鐵股以及航運股等，「比較像是存錢的概念啦。」

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