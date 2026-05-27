（直擊）泰國男團BUS中文點餐台灣珍奶 媽媽也是《流星花園》粉：長輩喜歡F4

BUS現學中文點手搖飲，與記者互動歡樂。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國T-POP男團「BUS」明天（28日）晚間將在新莊Zepp New Taipei開唱，今天（27日）下午接受媒體聯訪，眾人的願望就是希望能喝到一杯道地的珍珠奶茶，更現學現賣怎麼去點餐，現場氣氛相當歡樂。

這是他們第一次以團體身分來台，雖然是清晨抵台，但沒想到台灣與泰國一樣熱，這是他們對台灣的第一印象。Thai國中的時候曾在台灣遊學兩個月，距今已經快10年前了，現在中文都快忘記了，笑說：「當初分班有1到8個等級，第8級是最厲害的，我只有等級3。」不過他當場秀出中文：「多少錢，這個，我要珍珠奶茶、巧克力奶茶，對不對！」成員也笑說會叫他買東西。

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Nex在新年期間曾與家人來台旅遊，「我想成員應該會喜歡到西門町逛街買東西。」成員也許願，這次來台一定要去喝珍奶，Alan詢問記者：「有沒有推薦的？」記者則推薦50嵐，他們也現學現賣中文：「我要一杯珍珠奶茶，半糖正常冰，混珠！」發音標準獲得記者讚賞。

Marckris在訪問中較少發言，不過一發言就用中文說：「我想吃台灣滷肉飯！」Khunpol則是做出貓咪的動作，說出：「我喜歡MOMMY！」Jinwook突然說出：「老師再見！」原來他讀的是國際學校，這一句告別令他印象深刻。Alan則想去台北101觀光。

Khunpol、Nex也分享，媽媽或者長輩都有看過台劇《流星花園》，他們都知道F4的道明寺，「雖然我們都知道道明寺的名字，但長相有點模糊，不過有這樣的名字出現在腦海裡。」Alan則是在好萊塢電影《出神入化2》中看過周杰倫，眾人也知道周杰倫是台灣明星。

這是BUS出道以來第一次的亞洲巡迴，Peenwasu有感而發：「出道的時候雖然沒有想到能到海外演出，但是有個目標。」Nex則坦言，其實出道後心裡有個底，一定有機會到海外演出，「雖然不知道需要多久多快，我很相信成員們能夠一起達成這件事情。」

BUS今天下午受訪，每個人都長得很帥。（Live Nation Taiwan提供）

他們在2023年以熱門選秀節目「789 Survival」正式出道，在泰國人氣嚇嚇叫，近期因為翻唱韓團CORTIS的《GO!》在社群上瘋傳，今年2月甚至成為首組登上南韓音樂節目M COUNTDOWN演出的泰國男團。Peenwasu謙虛地表示，並沒有「紅了」的感覺，「而是每個工作機會都為我們帶來經驗，到不同地方演出，都讓我們覺得，好像我們可以走到這麼遠、這麼高的地方，是很珍惜的事。」Jungt則稱他從小就有看M COUNTDOWN，「能夠站在這個舞台非常感激，有一種Bro！We made it！很感謝有這麼難得的機會。」

Copper是韓團BABYMONSTER Chiquita的哥哥，被問到誰在家掌有實權？Copper笑說：「我在家就是老大，我們家平常管教小朋友不是大的就要讓小的那種，我們相處上比較像朋友，打鬧互相開對方玩笑，但要是說誰比較像老大，那當然還是我！」

訪問當中，Thai跟記者聊起他們家的榴槤園，眾人也紛紛分享雖然還沒去過，不過有吃過榴槤，Copper給出「滿分10分」的高分，不過Nex、Alan、AA都不吃榴槤，Nex坦言曾經因為吃榴槤而吐了，嚇得Thai反駁：「那不是我們家的榴槤！」Thai也稱榴槤一年一產，當季的時候會送給朋友、工作人員吃，記者喊出「我們也想吃」時，Thai笑說：「那要等到明年了！」

BUS最後也透露為了明晚（28日）在台北的首次演出，特地學習準備了很多中文要跟台北BEUS（粉絲名）見面，為粉絲帶來零距離的震撼體驗，點燃專屬於BUS because of you i shine的高光時刻，少量票券拓元售票系統熱賣中。

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