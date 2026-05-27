王俐人激凸賣吹風機爆紅！《麻辣鮮師》女星發聲 反曝成人雜誌過往

潘慧如有兩隻可愛的狗狗。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王俐人因激凸賣吹風機爆紅，又大尺度登上SWAG直播引爆話題，潘慧如今出席活動，宣傳她攜手台灣防止虐待動物協會舉辦實體公益募款活動，恰巧潘慧如和王俐人先後演過《麻辣鮮師》，雖沒同台合作過，但她被問及王俐人的事，認為現在年代不同，「很多事不是用我們原本思想觀念評判，她沒有作奸犯科、沒有傷害別人、沒有做不好的事，大家不要給這麼多輿論壓力。」

潘慧如愛雪納瑞「雪寶」。（記者蕭方綺攝）

她提到王俐人靠自己還清債務，「往另個角度看，大家應該要更正向學習，她至少很努力還清債務，只是用不同方式」。反問潘慧如是否也會這樣做？她直呼：「我個性這麼保守，我不敢！」她提到當年剛出道，去拍成人雜誌時，光是穿比基尼照擺性感撩人姿勢，就讓她嚇到在廁所大哭。

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潘慧如幽幽表示之前投資寵物旅館，讓原本經濟自由的她「經濟狀況回到原點」，她笑說：「只是不自由，不用還債。」她坦言不知道如果有一天走到人生瀕臨絕境會怎樣，但現階段不會上成人平台直播。

潘慧如舉辦實體公益募款活動，許多好友來協助。（記者蕭方綺攝）

至於演戲若需要裸露？潘慧如指出若導演、團隊還有劇情合理的話，她願意演出，像是電影《同學麥娜絲》中和納豆有尺度很大的情慾戲。

此外，潘慧如2019年至2021年間擔任醫美品牌「愛爾麗」的品牌形象大使與公益大使，被問及愛爾麗涉偷拍案，她直呼：「很震驚。」認為不光是愛爾麗偷拍讓她震驚，而是醫美診所怎會這樣，「我當下思考有沒有曾經做過需要換衣服的事，還好我都是臉部代言，唯一一個是除腿毛，不用換衣服。」對於違法偷拍很不能接受。

潘慧如攜手台灣防止虐待動物協會舉辦實體公益募款活動。（記者蕭方綺攝）

只是她作為公眾人物，對於偷拍神經很大條，之前拍戲，若借辦公室換衣服，她都不會檢查有沒有偷拍，直接進去換，「好在大部分時間，我的工作人員會幫我檢查。」

為協助高雄美濃森林狗園救援犬後續安置、醫療與照護需求，潘慧如將與TSPCA（台灣防止虐待動物協會）共同發起「愛心捐款贈物資實體公益募款活動」，希望透過媒體與社會大眾的關注，募集更多資源，一起支持後續長期安置工作。

此次獲得許多朋友響應，包括藍心湄、賈永婕、穆熙妍、洪暐哲、林韋君、勇兔、Kid、鍾瑶、瑤瑤、米可白、亞美醬、王傳一、楊謹華，以及許多愛心人士主動捐贈物資。實體募款活動將於5／30（六）、31（日）上午10點～下午4點在台北市樂群三路73號2樓（3天2夜寵物旅館） 舉辦。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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