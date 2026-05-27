《神魔之塔》爆抄襲《鳴潮》 新角「成吉思汗」廣告照抄「緋雪」

《神魔之塔》新角色「成吉思汗」廣告被網友抓包抄襲《鳴潮》角色「緋雪」。（擷取自《神魔之塔》、《鳴潮》）





〔即時新聞／綜合報導〕手遊《神魔之塔》近日推出黑金角色「成吉思汗」，不過其宣傳廣告卻被網友抓包抄襲另款遊戲《鳴潮》中角色「緋雪」的大招動畫，不論是分鏡、角色動作、場景特效都與《鳴潮》中的「緋雪」幾乎一樣，讓玩家怒批，「直接用AI直接抄襲會不會太超過」。

《神魔之塔》新角色「成吉思汗」廣告。（擷取自《神魔之塔》）



《神魔之塔》推出新角色「成吉思汗」，也釋出許多宣傳廣告，不過有眼尖的網友發現，廣告影片中的「成吉思汗」動作、分鏡都與《鳴潮》中的「緋雪」極其相似，其中最明顯的破綻，是影片中還有沒修乾淨的畫面，成吉思汗揮刀後的動作，身旁的碎片竟還有《鳴潮》中「緋雪」的倒影。

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《鳴潮》角色「緋雪」的大招動畫。（擷取自《鳴潮》）

被抓包抄襲後，神魔之塔官方已緊急將影片下架止血，不過仍止不住玩家怒火，社群上也有相當多玩家將影片備份流傳。

《神魔之塔》新角色「成吉思汗」廣告。（擷取自《神魔之塔》）

許多玩家紛紛怒批，「以前有多喜歡這遊戲，現在就有多失望」、「直接用AI直接抄襲會不會太超過」、「雖然遊戲抄來抄去的很正常，但至少要演一下吧」、「庫洛法務部熱身中」、「身為蒙古人用太刀是不是哪裡怪怪的，用AI也不用好一點」、「這太明顯了吧⋯⋯開頭、碎片、收刀動作、流程幾乎一樣，太誇張」。

《鳴潮》角色「緋雪」的大招動畫。（擷取自《鳴潮》）

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