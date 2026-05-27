時報廣場辦桌險腰斬！浩子驚爆遭美警強硬制止 驚險對峙曝光

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〔記者傅茗渝／台北報導〕跨國實境節目《請世界吃桌》今（27日）舉辦首映記者會，「辦桌台灣隊」成員藍正龍、浩子、陳隨意及千千出席，大談前進雪梨歌劇院、日本熊本城、紐約時報廣場等世界地標辦桌的幕後祕辛。浩子今感性透露，在紐約時報廣場錄影時面臨驚險對峙，美國警方甚至一度要沒收發電機，差點讓心血泡湯；但在該場見證的「奇蹟故事」，也讓他當場感動到眼淚止不住。

《請世界吃桌》今舉辦首映會，千千（左起）、浩子、藍正龍、陳隨意組成「辦桌台灣隊」大談跨國拍攝祕辛。（記者陳奕全攝）

談到最驚險的紐約場，浩子透露場勘音樂一放，美國警察立刻走過來嚴厲警告：「繼續放音樂就要沒收（器材）！」浩子坦言當時壓力大到差點說不出話，警方還試圖拿走團隊的發電機，眼看辦桌可能辦不成，浩子當下心裡發狠想著：「你只要讓我繼續辦桌，要我怎樣都可以！」強行把委屈與壓力吞下去。

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不過紐約場也帶給眾人最大的淚點，浩子分享，當天辦桌終於見到委託新人，得知新人的小孩在四年前早產，當時身上插滿管子，只有526克在保溫箱。結果四年過去，那個當年游走在生死邊緣的小孩，竟然在辦桌現場活蹦亂跳，讓浩子激動大呼：「那一刻太不可思議了！老天爺像掉眼淚一樣下雨了，但神明有保佑，一直Hold到活動結束才下大雨。」

藍正龍（右2）與千千（左1）首次挑戰跨國辦桌實境節目，兩人私底下坦言累到數度懷疑人生。（記者陳奕全攝）

陳隨意也認證這趟跨國之旅「每一段都有綜藝之神眷顧」，雪梨場錄影時天氣舒適，結束突然迎來熱浪；日本場本來飄雨，藍正龍拉帳篷拉到像「人體風箏」，結果過一分鐘就晴空萬里；台北101場大家更是大膽決定不搭棚「直接跟天賭」，最後都順利圓滿。藍正龍也加碼爆料，雪梨場時因為賓客太熱情，連市長、大使都趕不走，他因為太累跟導演去外頭抽菸，結果市長竟然走過來，原本趴在樹根的他趕緊彈下來，跟市長說再見。

浩子（左2）與陳隨意（右1）同房睡出恩怨，浩子戲稱陳隨意比鬼還可怕。（記者陳奕全攝）

浩子與陳隨意這對「同房室友」爆出不少令人噴飯的恩怨。浩子因為節目需要中英日文隨機應變，他每晚回房間都抱著滿滿的手卡順內容，結果轉頭一看，陳隨意早就睡翻，讓他心裡很不是滋味，忍不住抱怨「隨意哥好早就睡了，他忙著睡覺！」

浩子打趣自己怕鬼才要找室友，殊不知陳隨意比鬼還可怕：「後來我回房間都是拿酒精噴他，趕都趕不走！」引來全場大笑。而陳隨意則溫柔回擊，雖然自己早睡，但還是很喜歡跟浩子聊天，浩子則說陳隨意的聲音對他來說就是「夜間最美麗的白噪音」。

《請世界吃桌》將於三立台灣台 6/6（六）22:00 首播，華視 6/7（日）20:00，緯來綜合台 6/12（五）21:00播出。影音平台Hami Video、LINE TV 則於 6/12（五）23:00上架。

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