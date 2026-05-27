Marz23成了瘋狗教練 驚吐「阿彌陀佛」斬斷內耗

Marz23以饒舌結合佛法。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Marz23推出新歌《觀自在》，他回頭翻閱古老經典，用自己的方式重新轉譯千古智慧《心經》，並將這份向內印證的體驗，化作揉合饒舌與重搖滾的破格之作。

這首歌的誕生源於去年11月他剛完成台北小巨蛋萬人演唱會後，在休假期間的一場意外體悟，源於一場日常混亂的瞬間，讓他當下深刻感受到心念的變化。Marz23透露，過去面對情緒，自己總會習慣性緊緊抓住負面想法不放，但那瞬間他嘗試與這些不舒服的念頭拉開距離，透過深呼吸旁觀心境的起伏，「就像煙火綻放，不理它就沒了，本來卡住的心情，突然就順起來了！」

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Marz23推出新歌《觀自在》。（華納音樂提供）

事後，他試著釐清自己當下所處的狀態，沒想到在一連串的探索中，竟得出了「觀自在」這個解答。這次的生活體驗，讓Marz23化身「瘋狗教練」，希望帶領超載世代斬斷情緒內耗。

提起新歌《觀自在》的概念，他坦言以前不太真正接觸佛法，這次用比較白話的方式去理解、閱讀這些經典後才發現，這不是死板的教條，而是教現代人擺脫痛苦生活的「實操攻略」。

Marz23大方分享，以前自己常會用正能量的話語去激勵大家，但後來發現心靈雞湯多半「治標不治本」，當回到同樣的情境或環境時，那些負面的聲音依然會回來，甚至日復一日陷入一樣的惡性循環。

他直言：「當下被安撫了，但隔天事情來又被觸發，又會被捲進輪迴、開始串連一個受害者版圖。」認為真正的轉念是允許負面念頭升起，卻不給予反應，透過練習與情緒共處，每個人都能拉自己一把。

這首歌的曲風揉合重低音合成器、Trap鼓組與另類搖滾，在編曲最高潮、眾人耳熟能詳的「阿彌陀佛」歌詞，出乎意料地拋下喧囂，僅留下一段低沉空靈的北美原住民長笛獨奏，打造出從混沌到清明的極致反差聽感。

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