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藍正龍驚爆遭施「滿清十大酷刑」！手爛化膿割肉放血 痛到腿軟險暈

《請世界吃桌》今在圓山大飯店舉辦盛大首映會。（記者陳奕全攝）《請世界吃桌》今在圓山大飯店舉辦盛大首映會。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》今（27日）在圓山大飯店舉辦盛大首映會。這檔斥資上億的超級大製作，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」，將台灣辦桌文化推向國際。不過，光鮮亮麗的背後卻是滿滿的「職災」，藍正龍今受訪時驚爆，自己因為內場大量洗刷，回台後竟罹患嚴重甲溝炎，甚至被醫生施以「滿清十大酷刑」，痛到差點當場暈過去。

藍正龍錄影得甲溝炎，治療當下痛到險暈過去。（記者陳奕全攝）藍正龍錄影得甲溝炎，治療當下痛到險暈過去。（記者陳奕全攝）

藍正龍透露在國外錄影時因為時間緊迫，加上內場用了大量清潔劑，手洗了太多東西，「其實我是在得了之後，才知道這叫甲溝炎。」他某天和小孩去吃飯，看著大拇指傷口搞不清楚顏色，問了女兒，女兒看了一眼驚呼：「好像是綠色的！」他才趕緊找醫生朋友求救。

沒想到診斷後才是噩夢的開始，藍正龍心有餘悸地形容，醫生一邊慢慢幫他削肉，一邊驚呼「哇，冰淇淋（膿包）被揪出來了！」藍正龍直呼：「一擠下去，我整個人痛到腿直接蹬地板，差點暈過去！這根本是滿清十大酷刑！」更慘的是，護士隨後又補一句：「深呼吸喔，要再一次。」讓他當下欲哭無淚。

YouTuber千千、浩子、藍正龍以及陳隨意美食揭錄影背後血淚。（記者陳奕全攝）YouTuber千千、浩子、藍正龍以及陳隨意美食揭錄影背後血淚。（記者陳奕全攝）

除了藍正龍，其他成員也慘變「傷兵」。陳隨意透露自己錄到第三天就覺得腳怪怪的，工作人員一看驚喊「隨意哥！你跛腳」，回台檢查才知道是膝蓋肌腱炎，但在錄影當下「完全沒看醫生的想法」，全靠意志力硬撐；而千千也坦言自己在雪梨負責內場，也是到了飛機上才發現大拇指整個瘀青，回台灣才驚覺腳痛到不行。

第一次參與實境節目的藍正龍與千千，也忍不住大喊「這節目真的太硬了！」藍正龍笑說，錄到後來甚至會懷疑自己是不是不能吃苦、太愛抱怨，甚至覺得身體變差。千千則自曝到紐約時本想大啖當地美食，結果在飯店叫了4000多元的Uber Eats披薩，卻因為累到直接睡著連吃都沒吃完。

對於是否願意續留第二季？陳隨意和千千都感念節目傳遞辦桌文化的重大含義，紛紛點頭表示願意。浩子開玩笑說：「我一定會好好考慮，這真的不是錢的問題！」幽默表示要把生活如此「無限上綱」真的需要深思熟慮。而藍正龍則開玩笑說：「我應該是……再休息一下子。」不過隨後表示心裡其實很願意，但也當場向製作單位開出唯一條件：「師傅（總舖師）維持就好不要再換，我受不了刺激！」

《請世界吃桌》將於三立台灣台 6/6（六）22:00 首播，華視 6/7（日）20:00，緯來綜合台 6/12（五）21:00播出。影音平台Hami Video、LINE TV 則於 6/12（五）23:00上架。

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