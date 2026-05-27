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柯震東認了黃湯下肚變這樣...圈內酒咖名單曝

柯震東受邀成為臺虎精釀首位年度代言人。（記者潘少棠攝）柯震東受邀成為臺虎精釀首位年度代言人。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕柯震東受邀成為臺虎精釀首位年度代言人，今（27）現身活動，大方聊自身酒品，還自爆喝醉後會變超好聊天，甚至曾經「喝到爆哭」。

柯震東坦言，喝臺虎很多年了，這次合作更像是「跟朋友一起打拚」，語氣裡滿是熟人感。他說自己酒品其實不差，「我喝多會變比較友善、比較溫柔，也比較會聊天。」不過講到喝醉後的模樣，他也無奈承認：「最常看到的就是別人偷拍我的限動。」

柯震東受邀成為臺虎精釀首位年度代言人。（記者潘少棠攝）☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆柯震東受邀成為臺虎精釀首位年度代言人。（記者潘少棠攝）☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

至於有沒有酒後闖禍？柯震東先是停頓幾秒，接著笑回：「以前比較有，現在不會了啦。」補充說喝醉後最大的問題其實是太愛給意見，「我講很多，但隔天大家都忘了。」最荒唐的是，他竟然還有「喝到爆哭」的經驗，只是事後完全失憶，「不太記得發生什麼。」

被問到酒友名單，他透露現在其實圈外朋友居多，而圈內最常一起喝酒聊天的則是林哲熹，但馬上吐嘈好友：「他不太能喝，只能喝一杯。」

隨著年紀增長，柯震東感嘆身體真的有差，「肝功能代謝變差了。」坦言現在不像以前天天社交，一週大概喝一、兩天而已，「以前大家局很多，現在大家都有家庭了。」甚至還突然聊到醫美，笑說現在大家都在「互相扶持」。

柯震東受邀成為臺虎精釀首位年度代言人。（記者潘少棠攝）柯震東受邀成為臺虎精釀首位年度代言人。（記者潘少棠攝）

除了代言話題，他主演的新片《我未許願先吹蠟燭》也入圍今年台北電影獎國際新導演競賽。不過他的第一反應竟是直接跟導演說：「很難贏。」理由就是對手太強了。但他表示，參加影展最開心的還是能感受到國外觀眾的熱情，尤其之前去義大利時，「整個氛圍很青春，很放鬆。」

至於未來計畫？柯震東透露目前還有在寫下一部電影劇本，甚至連單曲計畫都正在和公司討論中。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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