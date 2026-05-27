自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

紅豆餅女神開撕前任！酸「是不是怕塌房」 點名警告別再打電話

〔記者邱奕欽／台北報導〕「紅豆餅女神」蕭芷渲昨（26日）深夜突在社群發文怒撕前任，不僅控訴對方分手後，持續透過摯友限動影射、造成她極大困擾，更直接點名「尤先生」，警告不要再打電話給她，最後更撂下狠話「是不是害怕自己塌房？」立刻引發網友們關注。

蕭芷渲以「紅豆餅女神」走紅。（翻攝IG）蕭芷渲以「紅豆餅女神」走紅。（翻攝IG）

蕭芷渲在社群表示，自己不會亂發動態，更不會在和平分手後無故攻擊對方，但分手至今，她已陸續收到許多關於前任的「劇本」與誤解，甚至對方發出的每一則摯友限動截圖，她幾乎全都收到，「並沒有人斷章取義。」她坦言，這些內容早已造成自己很大的困擾與不舒服。

不僅如此，蕭芷渲更控訴對方不但沒有歉意，還總是咄咄逼人，甚至態度不佳地和她的朋友說話，讓身邊友人感到壓力。她也透露，分手後陸續收到許多照片、人證與對話紀錄，因此忍不住怒轟：「是不是害怕自己塌房？怎麼跟當初你介紹的自己不一樣呢？是否太會包裝自己了？」火藥味相當濃厚。

最後，蕭芷渲也直接點名喊話，要求「尤先生」不要再有過激行為，更不要再打電話給她，「既然有勇氣發動態讓人誤會，那就不要怕別人說話。」字句間明顯已經忍無可忍，也讓外界好奇雙方私下究竟發生什麼事。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中