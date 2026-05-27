紅豆餅女神開撕前任！酸「是不是怕塌房」 點名警告別再打電話

〔記者邱奕欽／台北報導〕「紅豆餅女神」蕭芷渲昨（26日）深夜突在社群發文怒撕前任，不僅控訴對方分手後，持續透過摯友限動影射、造成她極大困擾，更直接點名「尤先生」，警告不要再打電話給她，最後更撂下狠話「是不是害怕自己塌房？」立刻引發網友們關注。

蕭芷渲以「紅豆餅女神」走紅。（翻攝IG）

蕭芷渲在社群表示，自己不會亂發動態，更不會在和平分手後無故攻擊對方，但分手至今，她已陸續收到許多關於前任的「劇本」與誤解，甚至對方發出的每一則摯友限動截圖，她幾乎全都收到，「並沒有人斷章取義。」她坦言，這些內容早已造成自己很大的困擾與不舒服。

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不僅如此，蕭芷渲更控訴對方不但沒有歉意，還總是咄咄逼人，甚至態度不佳地和她的朋友說話，讓身邊友人感到壓力。她也透露，分手後陸續收到許多照片、人證與對話紀錄，因此忍不住怒轟：「是不是害怕自己塌房？怎麼跟當初你介紹的自己不一樣呢？是否太會包裝自己了？」火藥味相當濃厚。

最後，蕭芷渲也直接點名喊話，要求「尤先生」不要再有過激行為，更不要再打電話給她，「既然有勇氣發動態讓人誤會，那就不要怕別人說話。」字句間明顯已經忍無可忍，也讓外界好奇雙方私下究竟發生什麼事。

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