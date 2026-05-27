鬧翻家寧1年！Andy老師被讚「離開錯的人變更帥」 本尊親認：難免還是會很氣

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」去年3月與前女友、昔日夥伴張家寧鬧翻撕破臉，事隔逾1年後，他近日上架新片《網紅讓我一夜翻轉人生 幕後公關推手！》，留言區意外湧入大量關於「誠信」、「善良」、「離開錯的人」等討論，不少粉絲也紛紛留言替他打氣，而Andy本人也親自回覆留言，相關互動曝光後引發外界關注。

Andy老師（右）與前女友張家寧撕破臉逾1年。（組合照，翻攝自YouTube）

Andy在影片中分享，面對輿論壓力時的處理方式，也談到與幕後公關合作的過程。有粉絲在留言區寫下長文表示，「不應該欺騙隱瞞，就是因為這個現今網絡／社會上稀缺的品質—誠實，讓你浴火重生！」更直言「老天永遠會眷顧善良誠實的人！」Andy看到後則親自回覆「謝謝你喜歡」，互動吸引不少網友按讚。

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此外，也有粉絲留言表示，「Andy皮膚也太好了吧，閃閃發亮的，離開錯的人越變越帥了。」似乎意有所指提到他與張家寧過往風波。對此，Andy則回應，「情緒處理任何事情很容易有不好結果，沉著冷靜超重要！（雖然難免還是會很氣）」，雖未正面回應感情聯想，但仍掀起不少討論。

除了談到「誠實」與「離開錯的人」話題外，也有不少網友稱讚Andy是「君子坦蕩蕩」，認為他即使面對外界各種聲音，仍維持冷靜態度，沒有情緒化發言。另有粉絲表示，「受到幫助就會報恩的人很少見。」Andy也親自回覆「沒錯沒錯。」相關留言曝光後，再度引發關注。

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