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娛樂 最新消息

方志友爆離婚楊銘威！ 神隱2個月「瘦一大圈」經紀人急揭真相

方志友暴瘦現身。（記者李紹綾攝）方志友暴瘦現身。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕演藝圈銀色夫妻檔方志友與楊銘威，3月驚傳11年婚姻觸礁，當時雙方不承認也不否認的態度，讓人霧裡看花。事隔2個月，方志友今（27日）身穿無袖洋裝優雅現身毛巾品牌活動，個人瘦了一大圈，骨感模樣令全場驚呼。據悉，她瘦了超過10公斤，經紀人強調是因為工作瘦的。

方志友長期受敏感肌所苦，對於直接接觸肌膚的居家織品有著極高標準，她坦言：「挑選居家服的規格，甚至比挑選劇本還要嚴格！」

雖然方志友瘦到以鎖骨見客，但氣色相當好，她先前就在社群分享，自己是下定決心要減肥，靠著瘋狂努力運動、嚴格調整飲食才達到現在的瘦身目標。

雖然這2個月來婚變傳聞滿天飛，還傳出方志友、楊銘威正在「拉開距離、各自冷靜」，但方志友私底下還是相當力挺老公。她一邊被傳離婚，一邊還是照樣轉發公公和老公投資的小籠湯包店資訊；甚至楊銘威參與的新戲《乩身》播出時，她也毫不避諱地轉發預告幫忙打氣。

上週日，方志友在社群轉發好友陳意涵分享的聚會照，這場星友聚會中，楊銘威和方志友巧妙同框，雖然在照片中看不出小倆口到底有沒有親密互動，但方志友既然願意跟傳了2個月婚變的老公出席同一場朋友聚餐，甚至大方同框，就足以證明夫妻倆的關係早就悄悄化冰。

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