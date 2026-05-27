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邊佑錫登基全刪了！《大君夫人》連署下架衝破5萬門檻 將送國會審查

《21世紀大君夫人》備受矚目，如今卻被南韓網友罵翻，真是令人意想不到。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》備受矚目，如今卻被南韓網友罵翻，真是令人意想不到。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕儘管主角IU、邊佑錫以及劇組全都出來道歉，仍止不住南韓民眾對韓劇《21世紀大君夫人》的怒火，一份要求該劇全部下架的國民請願在4天內衝破5萬門檻，將送往國會相關委員會進行審查。

事情為什麼會鬧這麼大？縱使每一集開頭都有強調「純屬虛構」，不過壓倒《21世紀大君夫人》的最後一根稻草是在倒數第二集（第11集），邊佑錫登基為王，戴著卻是象徵中國藩屬國的王冠，且大臣喊的是「千歲」而非「萬歲」，加上被抓包使用中國式茶道，被質疑有矮化國格的意味。劇組先是以配音的方式，將「千歲」改成「萬歲」，後來已經將整個場景刪減，目前在OTT串流平台已經看不到。

下架《21世紀大君夫人》的請願連署已經衝破5萬門檻。（翻攝自網站）下架《21世紀大君夫人》的請願連署已經衝破5萬門檻。（翻攝自網站）

這份由文姓人士發出的國民情願書指出，《21世紀大君夫人》雖然以虛構的大韓民國為背景，劇組卻亂用中國式的服裝、禮儀以及台詞，這顯然就是文化挪用以及扭曲歷史，此舉踐踏了國民情感，還對全世界散播了錯誤的文化認同。文姓人士要求立刻停止《21世紀大君夫人》的播映，並於VOD跟OTT全部下架並銷毀，同時也希望能夠制定相關制度，避免這樣的作品再次出現在市場上。

其實《21世紀大君夫人》並非首例，先前SBS韓劇《朝鮮驅魔師》也曾遭指控扭曲歷史，結果一天就獲得7萬人連署，最後才播了兩集就取消播映，後續的版權購買合約也沒有繼續談下去，全部都白拍了。

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