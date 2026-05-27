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娛樂 最新消息

孫淑媚遭疑進廠維修！郭昱晴爆她「只做1件事」 揭她真實狀態

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭昱晴與孫淑媚曾在戲劇《迎風而立》中合作飾演母女，戲外也培養出深厚情誼。近來孫淑媚因狀態凍齡、外貌愈發亮眼，引發不少網友討論，郭昱晴今也特地發文力挺，直呼看著昔日戲裡天天喊她「阿母」的孫淑媚，這幾年在演藝圈越來越發光發熱，讓她相當驕傲。

郭昱晴（前）和孫淑媚曾在戲劇合作演出母女。（翻攝自臉書）郭昱晴（前）和孫淑媚曾在戲劇合作演出母女。（翻攝自臉書）

郭昱晴提到最近很多人都在問她：「孫淑媚到底做了什麼？怎麼可以變得這麼美、又更年輕？」她則笑說其實孫淑媚「什麼都沒做」，頂多只有矯正牙齒，「因為我認識淑媚，和這位劇中女兒合作的時候，她的臉蛋就是這麼小巧精緻。」

她也強調孫淑媚除了天生條件好，更讓人佩服的是對工作的敬業態度，以及對生活高度自律，「淑媚的敬業、努力，及對自我的要求和生活上的自律，也絕對是我要豎起大拇指肯定她的地方。」

而孫淑媚今也發長文列出自己的12個變美方法，首先提到牙齒矯正的重要性，曾拔掉7顆牙大幅度改變臉型，並強調牙齒的日常保養同樣重要。除此之外，鼻子是純天然，臉上也沒有動刀，坦言因為拍戲需要，加上現在鏡頭畫質太好，無法接受表演因為臉部填充導致表情不自然，影響觀眾觀影感受。

雖然沒做過切開手術，但孫淑媚坦言有做過臉部微整，像是施打咀嚼肌肉毒以及電音波，肉毒平均一年施打2次，而這些微整醫美也都集中在工作較多的時候進行，「打過，覺得有效，但真的很貴。如果工作比較少，我就不打。」

除了透過外力維持美貌，她強調更多的時間是花在日常保養，像是長期服用「成分單純」的膠原蛋白、皮膚保養、飲食控管等，以及改變化妝方法，目前的化妝重點著重在薄透粉底、貼雙眼皮、加深鼻影、眼線拉長到太陽穴、畫厚唇等等。不過最有效的變美方法，孫淑媚大推「作息穩定」，包括運動、睡眠。

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