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孫淑媚掛保證「鼻子原裝」 台派女神徐閉：係真的

孫淑媚近日為台鋼雄鷹開球，被狂讚凍齡回春，引起極大迴響。（翻攝自孫淑媚臉書）孫淑媚近日為台鋼雄鷹開球，被狂讚凍齡回春，引起極大迴響。（翻攝自孫淑媚臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕45歲台語歌后孫淑媚近日為台鋼雄鷹開球，被狂讚凍齡回春，今（27）日凌晨6時天才剛亮，她以「最近壓力真的很大」為題發文，針對關於變漂亮秘訣這件事，公開個人版本。對此，台派女神、網紅徐閉也跟進暢聊孫淑媚。

徐閉表示完全相信很多人不懂牙齒和妝髮影響多大，還有拍照角度，認為孫淑媚鼻子是原裝的沒錯，「因為做出來的鼻子側面會比較長，她的鼻子側面看起來是偏短的。」並說因為孫淑媚以前有點嘴凸，矯正後會差很多。

另外，徐閉也點名很久以前台大五姬當獸醫的那位，也是矯正牙齒後變很漂亮，「當初PTT一堆黑粉也説她整形。」台大五姬中的「獸醫乃」本名劉乃潔，是五姬中唯一未踏入演藝圈成員，現為台灣大學獸醫系助理教授兼附設動物醫院外科主治醫師。

孫淑媚今天透早發文，特別強調「鼻子是原裝的」，坦言很多人看到還是會質疑，她說：「如果真的不放心，我可以提供去年底體檢的MRI頭部X光。」並表示現在矯正技術，真的比你想像的厲害很多，「矯正牙齒臉型真的會改變，我個人拔7顆牙。」

相關新聞：45歲孫淑媚開球回春不藏了 凌晨發長文公開變美秘訣

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