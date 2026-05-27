孫其君半同居《木曜》網紅 「準岳父」殺到家門口直擊女婿房

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫其君2021年與郭雪芙分手後，感情世界一向神祕低調，近年一度退出演藝圈轉行當英文老師。直到最近才重回幕前，不只演藝事業回溫，連桃花也悄悄開。日前才剛大方承認有穩定交往對象的他，近日即被媒體直擊，與小他10歲的《木曜四超玩》甜美網紅「知知」熱戀，疑過著半同居生活，甚至連「準岳父」都已經直接殺到家門口，進度超前。

孫其君感情世界一向神祕低調。（資料照，記者胡舜翔攝）

根據《CTWANT》報導，孫其君被拍到與網紅蔡哥、梁以辰，及一名神祕黑衣女子現身萬華某超市大採購。在結帳時，孫其君自動自發化身為「專屬刷卡機」負責買單，身旁的黑衣女子則與友人天南地北地閒聊，互動自然到就像老夫老妻。隨後，一行人步行取車，孫其君更貼心當起司機一路護送。

請繼續往下閱讀...

知知。（翻攝自臉書）

這位讓孫其君甘願深夜買單的黑衣女子，事後被起底正是擁12萬粉絲的人氣網紅「知知」。外型甜美、氣質清新的她，不僅拍過無數廣告，還曾參與《木曜四超玩》的企劃，據悉兩人已經默默交往了一段時間，在朋友圈早就不是祕密。

知知。（翻攝自臉書）

知知。（翻攝自臉書）

三天後還被捕捉到知知頻繁進出孫其君住處，當天知知獨自離開孫其君家去跟朋友聚會，傍晚返回時，在孫家大門口等著她的，竟然是「知知爸爸」。隨後，知知熟門熟路地帶著爸爸開門進入孫其君家，完全就是「帶爸爸來看女婿房」的概念，沒過多久，三人便一起出門覓食。一路上，知知跟爸爸挽著手邊走邊聊，孫其君則像個小媳婦一樣默默跟在身後伺候，隨後一行人前往麻辣火鍋店聚餐。吃飽喝足後，孫其君甚至還中途折返、特地跑到冰店與這對父女會合，再一起返回住處。看來孫其君早已獲得「準岳父」認可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法