Andy經紀人昔創品牌被爆「淘寶貨暴利翻21倍」 踩動保紅線遭起底

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬網紅Andy老師的經紀人兼緋聞女友李郁涵，今日因多起私人感情與誠信問題再度被推上風口浪尖，外界更重新檢視她過往經營副業時所爆出的「品牌大翻車」爭議，質疑其「高端名媛創業家」的形象根本名不符實。

據悉，李郁涵過去曾一手創立家居生活品牌，當時對外營造出極具質感、奢華且主打「永續環保」的品牌精神。然而，該品牌遭指出店內多款家具與生活選品，不論是外型、材質還是尺寸，都疑與中國淘寶網站上的商品幾乎一模一樣。誇張的是，原本低廉的批發貨，在掛上品牌光環後，價格竟翻漲了十幾倍甚至二十幾倍，被外界痛批是利用資訊差「低買高賣」牟取暴利，李郁涵當時也發出聲明，否認商品是淘寶貨。

請繼續往下閱讀...

除了商品來源遭到質疑，該品牌的選品更一度踩到了動保界的敏感紅線。當時品牌上架了多款主打奢華質感的抱枕、毛毯與床尾巾，並在文案中高調強調是由「稀有真狐狸毛皮」及「真兔毛」製成，單品售價動輒新台幣數千元至破萬元不等，不僅與品牌最初標榜的「永續環保」理念完全背道而馳，更引來知名動保團體發聲嚴厲譴責，呼籲其身為公眾網紅團隊應主動下架。

當時在排山倒海的輿論壓力下，李郁涵緊急發表聲明，極力否認商品來自淘寶，並強調定價是基於營運成本結構，但為了平息社會大眾觀感不佳的怒火，最終態度放軟，承諾「即刻全面下架」所有涉及動物皮草的商品，並宣稱會優先考量動物福利。

相關新聞：爆同居Andy老師、夜店熱吻高層！美女經紀人嚴正回應了

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法