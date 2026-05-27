誰不想站在時代浪頭上？ 股市火熱如何富貴險中求

群益期貨指出，台股挑戰4萬4000點關卡後，獲利賣壓便湧出拉回整理，目前在台股輪漲結構不變下，短線台股仍可以持續樂觀操作。（資料照）



〔記者林南谷／台北報導〕台股昨（26）日在矽晶圓、記憶體領攻下，指數一度登44097點新高，非凡新聞台《錢線百分百》主持人劉祝華日前PO文分享：「同學的兒子借信貸買股票讓她氣到跳腳!」沒想到引發超大回響。

劉祝華說，近期股市火熱「有人把房子增貸投入股市短短幾個月資產翻倍」、「有人融資一路加碼到睡不著覺最後重度憂鬱了」、「也有人玩當沖頭過了身沒過違約交割直接畢業」，她說，更多被詐騙集團騙反成主嫌官司打到欲哭無淚，坦言這一波行情，讓很多人的人生開始加速、開始變質。

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其中一個案例，讓劉祝華開了三觀，「一對從金融業退休的夫妻，把房子增貸的上千萬資金，一路開了27次槓桿，股票、期貨、ETF、融資、海外商品、結構型商品，幾乎市場上能投資、抵押、質借的工具全都用了，槓桿一路疊上去，最後帳戶裡剩3萬元現金。」

非凡新聞台《錢線百分百》主持人劉祝華。（翻攝自劉祝華臉書）

劉祝華說，她沒有問：「這樣最多可以賺多少？」但相信他期待的數字肯定炸裂到足以讓他們退休了，還敢冒這麼大風險，她坦言：「尤其在AI盛世裡，很多人都相信自己正在參與一場百年一見、千載難逢的大趨勢；說真的，在這樣的大行情之中，只要有一點勝算，我也會想拚拚看。」因為，誰不想站在時代的浪頭上？

儘管如此，劉祝華一直在沙盤推演：「什麼情況下，這整套投資會爆掉？」一旦爆掉，是只賠那3000萬？還是可能賠得比3000萬更多？當槓桿層層堆疊之後，風險早就不是單純的虧損，而是連人生的承受能力都被一起押上去，而最可怕的不是空頭，而是大家都覺得「還會再漲」。

在全球股市如此瘋狂時刻，到底該怎麼做到「富貴險中求」，卻又不讓自己一步走錯、滿盤皆輸？劉祝華也知道「眾人皆醉我獨醒」真的很難，但她提醒所有人:「越是在瘋狂的時代裡，越需要有人提醒風險。願我們都能在這場AI大浪潮裡，保有追夢的勇氣也保有隨時踩煞車的理性！」

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