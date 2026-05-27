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娛樂 最新消息

Andy老師才傳甜蜜約會 再爆信義區豪宅同居經紀人

網紅家寧與前男友Andy老師因「眾量級」頻道收益吵翻天，雙方訴訟仍在進行中，相關話題也持續受關注。（翻攝自IG）網紅家寧與前男友Andy老師因「眾量級」頻道收益吵翻天，雙方訴訟仍在進行中，相關話題也持續受關注。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Andy老師」與家寧分手後動向受關注，去年被爆熱戀美女經紀人李郁涵，甚至傳出在信義區同居，Andy老師則澄清對方僅是「重要的貴人」，今（27）日再傳2人同居社區「信義香榭」，更多次被目擊。

《鏡週刊》報導，Andy老師去年底被目擊和經紀人李郁涵出現在白沙灣，他還伸手緊摟女方的腰，親密宛如熱戀情侶，2人目前同住北市信義區知名豪宅「信義香榭」，據了解，社區管理員和住戶已多次目擊2人同進出。

報導指出，Andy老師平時出入非常低調，會特地先離開社區，再到隔壁大樓搭計程車，知情人士說：「就是怕被拍到。」

自去年Andy老師與家寧因財務、頻道糾紛撕破臉後，李郁涵便貼身協助Andy老師工作，也讓2人緋聞不脛而走，而李郁涵曾是娛樂記者，轉行後自創法式家居品牌。

對此戀情傳聞，經紀人回應：「感謝各界關心，照片為過去與一群友人出遊散心時的粉絲合影。」並將焦點放在Andy老師與家寧官司，直言：「現階段Andy老師最關心的，仍是群海公司相關帳務以及犯罪所得沒收後，是否能依法取回自身應得的部分。」

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