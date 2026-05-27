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娛樂 最新消息

金溥聰稱不能不管馬英九 黃越綏：至情至義列入政途教科書

前國安會祕書長金溥聰。（資料照）前國安會祕書長金溥聰。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕兩性專家黃越綏昨（26）晚透過臉書發文點名前國安會秘書長金溥聰在記者會上哽咽說出：「我不能不管馬英九，我跟隨他這麼多年⋯」更提及金的妻子、三立新聞台前主播周慧婷3度落淚希望他不要再介入馬英九基金會的弊案。

黃越綏表示，翻遍台灣政壇的厚黑學，以及台前台後的人情冷暖，不得不為金溥聰對馬英九的肝膽相照，而深表敬意，但她指出：「我不知道如果角色更換，馬英九是否會像金溥聰一樣的回饋？幕僚的能力固然重要，但人品更重要，否則功高震主或背叛的情況層出不窮，因此若能兩者兼具固然最佳，否則忠誠度，應該是領導者用人的最先考量。」

當馬英九基金會的新聞鬧得沸沸揚揚，尤其三人調查小組發言人李德維，公開表示查無此事後，接著周美青及馬大姊的紛紛表態下，輿論也開始出現一面倒，幾乎都把原因怪罪於馬英九的失智危機，才讓金溥聰有居心叵測的操弄機會，黃越綏透露她的一些藍營的朋友，都把金溥聰罵得狗血淋頭。

儘管如此，黃越綏持不同看法，「金溥聰可以完全不管事，但他是條漢子，基於不捨老東家被欺騙和欺負，才會不聽妻勸而挺身出面....金小刀非浪得虛名，出色的劍客，刀不宜開鞘，但一出手就得快狠準。」

黃越綏表示，與金溥聰並無私交，「但他在此事件中至情至義的表現，應該列入政途教科書。」

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