NCT偶像變古裝男神！董思成演技大爆發 一滴淚哭戲封神

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣大哥大MyVideo跟播古裝劇《良陳美錦》，開播以來熱度持續狂飆，已連續三週穩坐戲劇榜冠軍。其中，出身aespa師兄、韓國男團NCT的「昀昀」董思成更意外成為全劇最大黑馬。

任敏在《良陳美錦》與男配角CP感太真，她透露其實早在10歲就認識，默契不是演的。（台灣大哥大MyVideo提供）

董思成劇中對女主角任敏的情感掀起超高討論度，讓不少觀眾直呼「男二根本才是真愛」，甚至被劇迷狂敲碗二搭。事實上，兩人的默契不是演出來的，任敏受訪時曾透露，兩人10歲左右就認識，「我們在同一所學校學舞，還一起在同個英文補習班上課」，甚至前後一起考上北京舞蹈學院附中與中央戲劇學院，成為了學長學妹，劇迷這回嗑瘋CP，驚呼不僅是螢幕搭檔，根本是「真．青梅竹馬」。

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董思成（左）在《良陳美錦》對任敏（右）「愛而不得」的情感線成為觀眾看點之一。（台灣大哥大MyVideo提供）

董思成曾在《五福臨門》首度嘗試古裝，這回擔綱《良陳美錦》男配角飾演世子爺「葉限」，憑藉丹鳳眼、高骨相與充滿貴氣的神態，被網友封為「天選古人」，甚至有人形容他有種濃濃《紅樓夢》氣質，彷彿是從古典小說裡走出來的世家公子。上週他出席上海見面會時也親自回應這個封號，笑說：「未來會嘗試更多好的古裝角色，可以拍到50歲！」

《良陳美錦》男主角此沙已是三搭任敏，這回終於終成眷屬。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了古裝扮相掀起熱議，董思成在《良陳美錦》的哭戲表現也意外成為熱門討論之一。其中一場葉限為幫顧錦朝（任敏 飾）教訓沉迷賭博的弟弟，卻反而引起女方勃然大怒，兩人關係陷入僵局。董思成隱忍情緒、眼眶含淚的片段在微博瘋傳，尤其一滴淚滑落瞬間才發覺自己的懊悔，無言地笑了出來，被大批網友狂讚「情緒完全被拉進去」。甚至有粉絲發文感嘆：「這滴眼淚封神了！」認為董思成光靠眼神與細微表情，就把角色壓抑、自嘲與不甘一次演出層次感，直呼：「請欣賞一下這段演技，真的演太好了！」

其實，董思成過去以韓國男團NCT成員身分活動，2023年才正式跨足戲劇圈，這回在《良陳美錦》的表現卻讓不少觀眾徹底改觀。由於他過去在舞台上多以偶像形象示人，如今卻憑藉細膩情緒戲與古裝氣場成功「演技出圈」，甚至有網友忍不住驚呼：「董思成時常讓我懷疑，他之前真的只是愛豆（偶像）嗎？怎麼這麼會演戲！」

任敏（前）與此沙（後）在《良陳美錦》關係急速升溫，夫妻吻戲連連。（台灣大哥大MyVideo提供）

《良陳美錦》葉限對顧錦朝「愛而不得」的情感線成為觀眾看點之一，另一方面，顧錦朝與陳彥允（此沙 飾）的關係也在近期劇情急速升溫，夫妻吻戲連連，讓不少劇迷直呼「越後面越好嗑」。《良陳美錦》將於5月29日在台灣大哥大MyVideo播出大結局。

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