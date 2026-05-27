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根本沒老！51歲謝金燕、45歲孫淑媚「遭疑進廠維修」 凍齡秘訣全曝光

根本沒老！51歲謝金燕、45歲孫淑媚「遭疑進廠維修」 凍齡秘訣全曝光51歲謝金燕（左）與45歲孫淑媚近來因驚人凍齡狀態掀起熱議，私下保養與身材管理方式也隨之曝光。（組合照，本報資料照、
三立提供）

〔娛樂頻道／台北報導〕51歲「姐姐」謝金燕、45歲台語歌后孫淑媚近來因驚人凍齡狀態掀起關注，2人不只多次被誇讚「根本沒變老」，孫淑媚更因近照神似Winter及Jennie引發討論，甚至遭部分網友質疑「進廠維修」。不過，2人的保養與身材管理方式也隨之曝光，自律程度再度成為話題。

謝金燕多年來始終維持纖細體態與緊緻膚況，平時生活習慣也相當嚴格，據悉她長期維持早睡、不碰菸酒的習慣，平時極度重視防曬，外出幾乎帽子、墨鏡不離身，盡量避免陽光直曬；飲食方面則控制相當精準，每餐只吃7分飽，幾乎不碰含糖飲料，平時以黑咖啡及無糖茶為主。

除了飲食控制外，謝金燕私下也十分重視日常活動量，甚至連在家追劇、洗碗或爬樓梯時都會順便活動身體，維持消耗熱量的習慣。另一方面，孫淑媚則長期維持核心訓練，包括卷腹、抬腿、平板撐等運動，練出招牌冰塊腹肌，平時也有慢跑、爬山等習慣，飲食則偏向高蛋白與蔬食搭配。2人的高度自律生活方式曝光後，也讓外界再度見識到凍齡狀態背後的驚人毅力。

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