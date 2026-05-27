二戰離台灣很近！奧斯卡影帝揭高雄基隆曾成戰略基地

〔記者鍾志均／綜合報導〕奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）回歸他最擅長的二戰題材，推出全新20集紀錄片《湯姆漢克斯：二戰風雲》，並親自擔任旁白與監製，獲影迷封為「上半年最有電影感的戰爭紀錄片」。

湯姆漢克斯監製《湯姆漢克斯：二戰風雲》，與普立茲獎得主歷史學家喬恩馬查姆共同參與製作。（杰德影音提供）

對許多觀眾來說，湯姆漢克斯根本早就是「二戰宇宙」代言人。從《搶救雷恩大兵》到《諾曼第大空降》、《太平洋戰爭》，他花了超過25年把戰爭故事拍成一代人共同記憶。這次則不再只是演員，而是直接化身「歷史說書人」，用低沉嗓音帶觀眾重返二戰最殘酷的現場。

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不同於過往只聚焦單一戰役，《湯姆漢克斯：二戰風雲》開超大地圖，從1939年德軍閃電入侵波蘭開始，一路打到諾曼第登陸、史達林格勒血戰、珍珠港事件與太平洋島嶼戰場，甚至連很多電影很少拍到的「隱形戰爭」也全挖出來，包括間諜、密碼破解、後勤運輸與工業生產，全都變成改變世界命運的關鍵。

湯姆漢克斯擔任旁白與監製的《湯姆漢克斯：二戰風雲》，已於5月26日在History歷史頻道播出。（杰德影音提供）

最讓軍事迷暴動的，莫過於節目將深入解析德軍「恩尼格瑪密碼」破解戰，以及「巴巴羅薩行動」這場史上最大規模軍事入侵。畫面搭配大量過去極少公開的珍貴檔案影像，再加上沉浸式音效與重製修復，幾乎像在看超高規格戰爭電影。

對台灣觀眾來說，這段歷史其實也沒有那麼遙遠。當時台灣仍在日本統治下，高雄港、基隆港都是南進戰略的重要據點，許多台灣人被徵召投入戰爭體系，有人當軍人、有人負責工業與醫療支援，甚至不少城市後期遭受猛烈空襲。換句話說，這不只是歐洲歷史，更是台灣曾親身經歷過的時代。

這次《湯姆漢克斯：二戰風雲》找來普立茲獎歷史學家喬恩馬查姆（Jon Meacham）共同製作，還結合全球歷史學者觀點，希望重新讓年輕世代理解：「二戰不是課本上的年份，而是塑造今天世界的起點。」

《湯姆漢克斯：二戰風雲》於5月26日起，在History Channel歷史頻道開播。

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