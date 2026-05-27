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《王室死對頭》隱藏MVP是她 「爛演技女星」浮誇成亮點

李世熙在《我的王室死對頭》飾演國民級頂流女星「尹智孝」，浮誇演出獲讚。（翻攝自IG）李世熙在《我的王室死對頭》飾演國民級頂流女星「尹智孝」，浮誇演出獲讚。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕SBS熱播韓劇《我的王室死對頭》最近話題狂燒，除了林知衍、許楠儁的瘋狂CP感掀熱議，另一位「偷戲王」就是以「演技差」聞名的李世熙。

李世熙在劇中飾演國民級頂流女星「尹智孝」，韓媒誇她把「演技差的明星」演得超級好，反差感直接笑翻觀眾。

劇中李世熙故意用浮誇咬字、空洞眼神加上超尬表情，神還原「演技黑洞型頂流」，不少觀眾邊看邊笑到崩潰，直呼：「能把爛演技演這麼精準，本身演技一定超強！」甚至還有人笑說：「這根本是高級黑演技。」

李世熙醜化自己很敢演，私下其實是認真型藝人。（翻攝自IG）李世熙醜化自己很敢演，私下其實是認真型藝人。（翻攝自IG）

最新公開的幕後花絮中，李世熙穿上刺繡韓服，氣質瞬間大反轉，端莊又仙氣十足，和劇裡浮誇又做作的模樣完全像不同人。尤其她一下戲立刻進入「認真監看模式」，還會反覆確認細節，被工作人員爆料其實私下超專業，和劇中「空有明星架勢」的尹智孝形成超大反差。

有趣的是，李世熙不只戲裡搞笑，戲外還是片場氣氛王。據韓媒透露，她常常一秒把全場逗笑，靠滿滿正能量炒熱現場氣氛，讓拍攝團隊都忍不住稱讚：「她根本是快樂病毒。」

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